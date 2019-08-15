Подписи под петицией против действующего ректора АГМУ набирают с помощью накруток

15.08.2019 12:50 78

В конце июля в ряде средств массовой информации в сети Интернет вышла серия публикаций о продолжающемся сборе подписей под петицией с требованием смены руководства Алтайского медицинского университета.

Данная петиция, созданная в 2016 году, якобы подписанная «студентами и преподавателями Алтайского Государственного Медицинского Университета», на 13 августа 2019 года имела 4571 подпись.

Мониторинг, проведенный на основании скриншотов из группы «АГМУ без купюр» в социальной сети «ВКонтакте», наглядно демонстрирует, что большинство подписей под указанной петицией имеют признаки автоматической накрутки и, скорее всего, оплачены заказчиками, заинтересованными в очернении действующего руководства вуза и негативно реагирующими на любые позитивные изменения, происходящие в Алтайском медицинском университете.

Так, за период с 5 сентября 2017 года по 13 августа 2019 года количество человек, подписавших петицию, увеличилось на 2500. Из них 2215 подписей были набраны за 2 недели (с 5 по 19 ноября 2018 года) и имеют явные признаки оплаченной накрутки через сервисы накрутки подписей. Для сравнения: за 1 год и 2 месяца (с 5 сентября 2017 года по 5 ноября 2018 года) количество подписавшихся под петицией составило 246 человек.

За последние 9 месяцев прирост составил всего 146 подписей, за неделю с 6 по 13 августа 2019 года – 1 подпись.

Формат платформы change.org устроен таким образом, что не представляется возможным отследить и удостовериться в том, что подписи оставляют реальные люди, имеющие отношение к университету, а не боты или фейковые аккаунты с использованием электронных почтовых ящиков, созданных специально для этих целей.

Наиболее вероятно, что за 4500 подписями реально стоят 20–30 человек, как заявлено в петиции, «студентов и преподавателей» вуза.

Муссирование в СМИ сбора подписей в данной петиции, имеющей все признаки фальсификации, дискредитирует университет, наносит урон деловой репутации вуза и создает негативный информационный фон вокруг АГМУ в преддверии выборов ректора.

В Алтайском государственном медицинском университете высокопрофессиональный сплоченный коллектив профессоров, преподавателей, сотрудников, заинтересованных в его развитии и процветании. Несмотря на «притянутые за уши» нападки недоброжелателей, лишившихся в свое время «хлебных» мест в вузе и не заинтересованных в развитии АГМУ, прячущихся за сфабрикованными подписями, университет успешно работает.

Ежегодно Алтайский медуниверситет принимает до 1000 студентов, более 75% из них – алтайские школьники, которые в будущем пойдут работать в медицинские организации края и помогут решить проблему кадрового дефицита в системе здравоохранения региона.

В университете совершенствуется образовательный процесс для подготовки высококвалифицированных медицинских специалистов, отвечающих запросам Министерства здравоохранения Российской Федерации и Минздрава Алтайского края, вводятся новые специальности, образовательные программы и предметы, внедрен практико-ориентированный подход, студенты и врачи обучаются смежным специальностям, постоянно расширяется созданный в 2016 году современный симуляционный центр с высокотехнологичным оборудованием. Под руководством прославленных учителей развиваются научные медицинские школы, школы мастерства и наставничества. Студенты, ординаторы и аспиранты АГМУ регулярно становятся победителями престижных всероссийских и международных олимпиад и конкурсов.

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В АГМУ активно развивается наука, в том числе выполняются исследования в рамках государственного задания; разработки ученых вуза внедряются в других регионах. Одним из последних значимых достижений стало открытие третьего диссертационного совета, и теперь диссоветы вуза охватывают 8 наиболее востребованных клинических специальностей. Так, в ноябре 2016 года был открыт сетевой диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по специальностям «Нервные болезни» и «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия». За 2,5 года его активной работы свои диссертации защитили 12 соискателей, все диссертации были утверждены ВАК России. В конце октября 2018 года возобновлена деятельность диссертационного совета, созданного на базе АГМУ, по 3 специальностям медицинских наук: «Внутренние болезни», «Кардиология», «Гематология и переливание крови»; и уже защищено 8 диссертаций. 11 июля 2019 года в вузе открыт новый диссертационный совет по трем специальностям: «Акушерство и гинекология», «Хирургия» и «Урология». В дальнейшем развитие сети диссертационных советов будет продолжено.

Достижением всего коллектива университета является укрепление позиций в авторитетных российских и международных рейтингах. АГМУ стабильно входит в первую сотню рейтинга ARES, усилил позиции во втором рейтинге 100 лучших вузов России по версии издания Forbes, совершив рывок сразу на 33 позиции вверх и заняв достойное 32-е место; в 2018 году занял 3-е место из 48 медицинских вузов РФ в рейтинге «Социальный навигатор». Впервые в 2018 году высший статус «Лучшие образовательные программы инновационной России» завоевали все пять реализуемых вузом учебных программ. С 2015 года АГМУ выполняет и перевыполняет все показатели ежегодного мониторинга эффективности вузов Минобра России: в последнем рейтинге он вошел в пятерку лучших среди 55 медицинских вузов страны и занял достойное 20-е место в числе 1298 вузов России разных направлений.

За последние 5 лет значительно обновлена материально-техническая база, повышается заработная плата профессорско-преподавательского состава вуза, которая составляет 260% к средней зарплате по региону, введены ежеквартальные премии и дополнительные материальные поощрения, в том числе за выслугу лет.

Все вышеперечисленные достижения говорят сами за себя и наглядно свидетельствуют о том, что Алтайский медицинский университет успешно развивается, а старательно выдаваемая за чистую монету петиция – это, по сути, фальшивка, совокупность подписей «мертвых душ», не имеющих никакого отношения к вузу.

Вместе с тем стабильное развитие Алтайского медицинского университета не дает покоя людям, ранее покинувшим вуз по тем или иным причинам и выступающим против его развития. Именно эти лица, которые боятся выступить открыто, стоят за раздуванием надуманных скандалов в АГМУ, «поливая грязью» вуз, своих учителей, ученых и преподавателей, прячась за анонимками и вымышленными именами, разбрасываясь громкими голословными утверждениями, которые не находят подтверждения. Несмотря на эти жалкие попытки, Алтайский медицинский университет, один из лучших медицинских вузов Сибири, продолжают выбирать сильные абитуриенты с высокими баллами по ЕГЭ, талантливые школьники – будущее алтайской медицины.