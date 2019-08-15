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«Мы неоднократно обсуждали это с губернатором»: глава Барнаула прокомментировал собственную отставку

Новости
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15 августа глава Барнаула Сергей Дугин сообщил об отставке по собственному желанию, подробности приводит сайт мэрии.

«Я принял решение, что ухожу в отставку по собственному желанию. Решение принято обдуманно, оно не вчера родилось. Мы с губернатором Виктором Петровичем Томенко неоднократно эту тему обсуждали. Главой региона были поставлены задачи перед городом, которые необходимо выполнить.

Сегодня в городе в стадии завершения подготовка к отопительному сезону. Уверен, что муниципалитет получит паспорт готовности к зиме. Идет реализация национальных и федеральных проектов, городских программ. Интенсивно идет работа по приемке учебных заведений к новому учебному году. Нет сомнений, что задачи, поставленные губернатором, будут выполнены.

В ближайшее время я намерен отдохнуть. Есть силы, желание, энергия трудиться и дальше на благо Алтайского края и города Барнаула».

Заявление об отставке по собственному желанию уже зарегистрировано в Барнаульской городской Думе. В ближайшее время должно пройти внеочередное заседание БГД, где данный вопрос будет рассмотрен.

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Автор: Политсиб.ру