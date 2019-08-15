Алтай-Кокс направил более 72 млн рублей на социальные программы

Новости 15.08.2019 17:05 38

За первое полугодие 2019 год Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) направил более 72 млн рублей на социальные программы. Основные направления финансирования – оздоровление работников и членов их семей, культурно-массовые и спортивные мероприятия, поддержка заводских ветеранов и многое другое.

27 млн рублей составили выплаты по коллективному договору, затраты на культурные и спортивные мероприятия, организацию питания в заводских столовых и поощрение сотрудников к юбилейным и праздничным датам.

Бюджет программ по поддержке семьи и материнства – 3 млн рублей. Сотрудники получали единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячную материальную помощь по уходу за ребенком от полутора до трех лет, дополнительные отпуска по коллективному договору, адресную социальную поддержку.

29 млн рублей Алтай-Кокс направил на профилактику и укрепление здоровья сотрудников и членов их семей. Работники отдохнули в корпоративном санатории-профилактории «Бодрость». Дети заводчан получили путевки в летние оздоровительные лагеря, в том числе на черноморском побережье.

Объем финансирования социальных проектов для ветеранов Алтай-Кокса превысил 13 млн рублей. Средства перечисляли на корпоративные программы поддержки пенсионеров, санаторно-курортное лечение, праздничные мероприятия и др.