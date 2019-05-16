Глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку

Новости 15.08.2019 10:45 439

Глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку. Заявление о досрочном сложении полномочий он написал в четверг, 15 августа. Об этом «Политсибру» сообщили в городской администрации.

Временно исполняющим обязанности главы города назначен заместитель Сергея Дугина Вячеслав Франк.

«А кто?»: мэр Барнаула опроверг слухи о своей отставке Новости 16.05.2019 12:40 16 мая мэр Барнаула Сергей Дугин заявил, что покидать свой пост вовсе не планировал 552

Сообщается, что в ближайшее время кадровое решение примет губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Ранее сообщалось, что Дугин перейдет на работу в краевое правительства на вакантную должность промышленного замгубернатора.

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Это не первая громкая отставка за последние несколько недель. Ранее, о своей отставке сообщил глава Заринска Иван Терешкин, о чем «Политсибру» сообщало еще в мае текущего года.

Что известно о Сергее Дугине?

Сергей Дугин родился 14 мая 1956 года в селе Шимолино Благовещенского района Алтайского края. Ему 63 года. Главой Барнаула он стал 25 декабря 2015 года.

Выбрали его на это место депутаты Барнаульской городской Думы, прямых выборов в краевой столице уже не было. 1 декабря 2017 года его переизбрали на этот пост также решением БГД.

С 1974 по 1977 служил в рядах Военно-Морского Флота. Имеет высшее образование по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». Работал экономистом в мясомолсовхозе «Чойский» в Республике Алтай. В 1986 году перешел на работу в Павловское агропромышленное объединение. В 1991-1992 годах работал начальником Павловского районного отдела статистики. В 1994 года — глава комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Павловского района.

В 1995 году получил назначение в комитет администрации региона по финансам, налоговой и кредитной политике на должность заместителя председателя. В 2001 — 2009 годах руководил Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

В 2009 году назначен начальником Главного управления региона по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

С 1 апреля 2015 года продолжил возглавлять переименованное ведомство — Главное управление по труду и социальной защите.