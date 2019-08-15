Крутятся баснословные суммы: как устроен бизнес барнаульского приюта «Ласка»?

Новости 15.08.2019 12:20 155

Истории о том, как волонтеры спасают животных, трогают всех людей. Но для кого-то это всего лишь бизнес, у которого есть своя тёмная сторона. На днях у барнаульцев появились вопросы к приюту для животных «Ласка». Кто и как наживается на животных, выясняла редакция «КП-Барнаул».

Накануне жители краевой столицы в соцсетях написали претензии по поводу «Ласкомобиля». На него организация собрала деньги еще в марте, но до сих пор не купила.

Известно, денежные средства на автомобиль для «Ласки» собирали на платформе Planeta.ru. На покупку было необходимо 350 тысяч рублей, в итоге получилось даже чуть больше. На дворе август, а авто до сих пор не куплено. Такая информация возмутила барнаульцев, своим недовольством они поделились в группе «Черный список Барнаул».

«Прошло уже порядка пяти месяцев, назревает вполне логичный вопрос. Где же этот «Ласкомобиль»? 353 тысячи 855 рублей вполне приличная сумма, «мобилей» пруд пруди, к крыльцу подгонят вместе с документами. Что не так? Или запросы увеличились или на вертолет копят? Задумывались ли когда-нибудь люди кому они перечислили деньги? – возмущаются жители Барнаула в соцсети.

Заведующая приютом «Ласка» Софья Куликова пояснила, что автомобиль они ищут уже два месяца, но подходящий все никак не попадается.

«Предложений на авторынке не так много, а нам не нужна рухлядь, которую через месяц придется отдать на капремонт. Либо то, что подходит выше по стоимости, чем собранная сумма. Да и микроавтобус нужно оформлять исключительно на юридическое лицо. А это в оформлении сложнее и дольше. Один раз нам из-за этого уже отказали», - рассказала Куликова.

В частности, есть и другие финансовые вопросы «Ласки», которые тревожат барнаульцев. По слухам, пожертвования идут не по назначению.

Любопытно, приют последний раз выкладывал финансовый отчёт на своем сайте в 2014 году. А пункт 8.6 устава приюта гласит, что «Организация ежегодно публикует отчёты об использовании своего имущества или обеспечивает доступность ознакомления с указанным отчётом». Почему с 2015 по 2018 годы он не предоставлялся – не ясно. То есть приют не выполняет правила, которые сам себе установил и под которыми подписался.

Интересно, что в отчете, который есть на сайте «Интерфакс-Спарк» за 2017 год подробно прописаны все денежные поступления. К сожалению, куда были потрачены оставшиеся 800 тысяч рублей, информации нет. К тому же, с 2016 по 2019 годы «Ласка» выигрывала тендеры на отлов и содержание бездомных животных. Только качество выполненной ими работы у некоторых барнаульцев тоже вызвало сомнение.

Это конечно хорошо, что есть такая организация. Но есть волонтеры, которые работают, и к ним нет претензий, а к «Ласке» куча вопросов. Например, когда они отказываются принимать животных, а для чего существуют вообще тогда? А то, что они говорят про нехватку мест - это ерунда, было бы желание. Тем более такая организация, которая выигрывает гранты на отлов и стерилизацию. Где оседают эти деньги? Уже весь Барнаул можно было простерилизовать и привить, - говорит Артем Кучер, руководитель краевой общественной организации помощи диким животным «Ноев Ковчег».

По словам Артема, вопросы вызывают и сообщения в соцсетях о больших суммах по задолженности перед ветклиниками.

«Это баснословные суммы. Они завышены в несколько раз. Им дешевле было бы платить оклад штатному ветеринару, чем такие суммы платить клиникам», - отметил руководитель «Ноева Ковчега».

К слову, заведующая приютом «Ласка» Софья Куликова заметила, что перед барнаульцами о растратах перечисленных денег они все же отчитываются. В группе во «Вконтакте» в разделе «Обсуждения».

По поводу сложившейся ситуации высказался директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев, заметив, что давно не общается с коллегами из «Ласки».

- Не этично с моей стороны обсуждать работу коллег. Мы поругались с ними очень давно и больше я с ними не общаюсь. Я вам приведу пример не связанный с «Лаской». Однажды ко мне обратились мои хорошие знакомые, у которых сгорел дом. У меня много подписчиков в инстаграме, и я разместил пост о помощи. Позже я выложил абсолютно всю информацию о поступления и на что конкретно ушли деньги (в фотографиях). И все никаких проблем нет. То есть в любой организации нужно делать систему отчета структурированной и понятной, - сказал Писарев.