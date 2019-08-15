Министр природы РФ пригрозил запретить вывоз леса в Китай

По словам главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина, Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, передает «РИА-Новости».
Глава ведомства лично попросил китайские правоохранительные органы подключиться к решению проблемы «черных лесорубов».
«Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим», - заявил министр в интервью газете «Ведомости».
Выдвинутые обвинения будут оспорены
Дмитрий Кобылкин посетовал, что после продажи древесины в Китай в лесу остаются завалы, которые трудно разгребать. К тому же, эти завалы выступают пожароопасным фактором.
«Если за лесом не ухаживать и не вывозить бурелом, то рано или поздно упавшее дерево превратится, по существу, в порох. Будет достаточно молнии в засушливый период, ветра даже, чтобы возник огонь. С каждым годом эти факторы вызывают все больше и больше пожаров. Это предотвратить непросто – территория огромная, хотя от общей площади лесного фонда пожары захватили 0,3%», – сообщил министр.
С такой инициативой выступила депутат от новосибирской области Вера Ганзя
Кстати, Кобылкин предложил и вариант решения проблемы лесных пожаров. Идея заключается в том, чтобы закрепить ответственность за сохранность леса на конкретном секторе за конкретной компанией, производство которой оставляет углеродный след. Каждая организация будет заниматься мониторингом, а при необходимости – тушением и восстановлением подшефного участка.
Также Кобылкин выдвинул идею построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал вдоль российско-китайской границы (на территории России).