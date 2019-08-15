Россельхозбанк сократил сроки выдачи фермерских займов

Новости 15.08.2019 11:10 86

АО «Россельхозбанк» запустил новый продукт «Микро АПК» для юридических лиц на проведение сезонных работ и пополнение оборотных средств. Решение об открытии кредитной линии принимается от трех рабочих дней и на основании минимального пакета документов. Индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств могут взять средства до 5 млн рублей на срок до 1 года по льготной ставке до 5% годовых.

По условиям банковского продукта клиентам необходимо иметь открытый расчетный счет в Банке. Заемщики получат возможность выбрать схему погашения кредита либо ежемесячным дифференцированным платежом, либо по индивидуальному графику.

«Поддержка фермеров – одна из важнейших задач Россельхозбанка. Мы понимаем, что предпринимателям для развития бизнеса требуются доступные займы, которые можно получать быстро и без лишней бюрократии. С этой целью в Банке запустили новый продукт - «Микро АПК», предназначенный для производителей и переработчиков сельхозпродукции», - отметил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Максим Любомудров.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.