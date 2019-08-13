Федерация легкой атлетики вмешается в историю Шубенкова и манежа АлтГТУ

Новости 15.08.2019 9:35 251

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) постарается приложить все усилия для того, чтобы единственный в Алтайском крае барнаульский манеж сохранил возможность для тренировки легкоатлетов после капитального ремонта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента федерации Дмитрия Шляхтина.

«Мы с Сергеем Шубенковым в понедельник общались, я попросил его предоставить более подробную информацию о ситуации, которая сложилась сейчас вокруг барнаульского манежа, - сказал Шляхтин. - Он мне ее отправил, и завтра я планирую провести определенные консультации по этому вопросу. Ситуация тревожная, ВФЛА намерена включиться в процесс и приложить усилия для того, чтобы сохранить этот манеж для легкоатлетов».

Реконструкция манежа в Барнауле отразится на подготовке Шубенкова к ОИ Новости 13.08.2019 9:45 Власти АГТУ хотят переоборудовать манеж под мини-футбол и другие игровые виды спорта 479

Клевцов сообщил, что он и Шубенков намерены обратиться к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, для разрешения возникшего вопроса с манежем.

Напомним, что история с манежем началась несколько дней назад, когда чемпион мира и Европы в беге на 100 метров с барьерами Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов сообщили, что руководство АлтГТУ, не поставив никого в известность, запланировало капитальный ремонт манежа с последующим его переоборудованием для игровых видов спорта. По их словам, это отразится на подготовке Шубенкова к предстоящим Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Накануне, 14 августа, Сергей Шубенков, тренер Сергей Клевцов, ректор АлтГТУ Андрей Марков и замминистра спорта Алтайского края Юрий Самсоненко провели пресс-конференцию, где стороны конфликта высказали свои позиции. Однако, к единому мнению придти не удалось.