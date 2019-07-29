Футбольное «Динамо» обыграло лидера при поддержке Дугина и Томенко

Новости 15.08.2019 7:10 276

14 августа барнаульское "Динамо" провело первый домашний матч в новом сезоне первенства России по футболу в зоне «Восток» ПФЛ. Соперником стала «Чита», возглавлявшая турнирную таблицу.

На игру пришли губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Барнаула Сергей Дугин. Глава региона перед матчем выступил с приветственной речью. Томенко заверил, что футболу в крае будет уделяться внимание. Причем не только массовому.

Барнаульское «Динамо» одержало волевую победу в Кубке России по футболу Новости 29.07.2019 9:35 На стадии 1/128 финала Кубка России в дополнительное время был обыгран ФК «Новосибирском» - 2:1 920

"Сегодня в Барнауле открыли юбилейный, 50-й для "Динамо" футбольный сезон. Наши победили! Желаю команде успешных выступлений, а болельщикам - хороших эмоций! Будем развивать футбол у нас в Алтайском крае и Барнауле", - написал позднее у себя в Instagram глава региона.

Единственный гол в матче в добавленное к первому тайму время забил динамовец Денис Ямщиков. Сергей Нестеренко пробил со штрафного, вратарь гостей неудачно отбил мяч перед собой, и полузащитник был первым на добивании.

Реконструкция главного входа стадиона «Динамо» продлится до осени Новости 10.07.2019 12:45 До начала футбольного сезона работы завершить не успеют 1103

В итоге «Динамо» победило 1:0. Это первая победа команды Александра Суровцева в нынешнем чемпионате, позволившая подняться на четвертое место. "Чита" же пропустила вперед омский "Иртыш", которому "Динамо" уступило на выезде в прошлом туре.