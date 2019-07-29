О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Футбольное «Динамо» обыграло лидера при поддержке Дугина и Томенко

Новости
276
0

14 августа барнаульское "Динамо" провело первый домашний матч в новом сезоне первенства России по футболу в зоне «Восток» ПФЛ. Соперником стала «Чита», возглавлявшая турнирную таблицу. 

На игру пришли губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Барнаула Сергей Дугин. Глава региона перед матчем выступил с приветственной речью. Томенко заверил, что футболу в крае будет уделяться внимание. Причем не только массовому.

Барнаульское «Динамо» одержало волевую победу в Кубке России по футболу

Барнаульское «Динамо» одержало волевую победу в Кубке России по футболу

Новости

На стадии 1/128 финала Кубка России в дополнительное время был обыгран ФК «Новосибирском» - 2:1

920

"Сегодня в Барнауле открыли юбилейный, 50-й для "Динамо" футбольный сезон. Наши победили! Желаю команде успешных выступлений, а болельщикам - хороших эмоций! Будем развивать футбол у нас в Алтайском крае и Барнауле", - написал позднее у себя в Instagram глава региона.

Единственный гол в матче в добавленное к первому тайму время забил динамовец Денис Ямщиков. Сергей Нестеренко пробил со штрафного, вратарь гостей неудачно отбил мяч перед собой, и полузащитник был первым на добивании.

Реконструкция главного входа стадиона «Динамо» продлится до осени

Реконструкция главного входа стадиона «Динамо» продлится до осени

Новости

До начала футбольного сезона работы завершить не успеют

1103

В итоге «Динамо» победило 1:0. Это первая победа команды Александра Суровцева в нынешнем чемпионате, позволившая подняться на четвертое место. "Чита" же пропустила вперед омский "Иртыш", которому "Динамо" уступило на выезде в прошлом туре.

Автор: Политсиб.ру