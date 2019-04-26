Члены банды алтайских наркокурьеров предстанут перед судом

Новости 15.08.2019 7:40 123

В Алтайском крае судят 13 членов организованной преступной группы, наладивших распространение наркотиков через интернет-магазин.

«Молодые люди в возрасте от 16-ти до 30-ти лет, откликнувшиеся на размещенные в интернете объявления о работе, соглашались заниматься противоправной деятельностью - распространять на территории Новосибирской области, а также крупных городов и районов Алтайского края наркотические вещества», - говорится в сообщении регионального Следкома.

Наркоторговцы получали от «потребителей» заказы, а затем сбывали наркотики, в качестве «крупнооптовых» и «мелкооптовых закладчиков». Наркурьеры отчитывались перед работодателем о выполненных заданиях, предоставляя фото мест, где раскладывали закладки.

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«Довести преступный умысел на распространение наркотических веществ до конца участникам организованной преступной группы не удалось, так как их противоправная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю», - говорится в сообщении СК по региону.

Следователем проанализировано порядка 120 химических компьютерных и криминалистических экспертиз, допрошено более 100 человек. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.