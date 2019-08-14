Аграрии отчитались о первых итогах урожая в Алтайском крае

Новости 14.08.2019 7:10 43

Начавшаяся уборочная кампания в Алтайском крае набирает обороты. Идет активный обмолот озимых и ранних яровых - фуражных культур. Об этом сообщает региональный Минсельхоз.

По состоянию на 14 августа, зерновые и зернобобовые в регионе обмолотили с площади 262 тыс. гектаров. Валовой сбор зерна достиг почти 500 тыс. тонн.

Кроме того, аграрии края приступают к уборке масличных культур. В Локтевском районе начали молотить рапс, в Мамонтовском и Третьяковском – лен.

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В начале августа сообщалось о начале уборочных работ в 37 районах края. Данные о старте уборки сахарной свеклы в Минсельхоз края подали два района. В Калманском районе хозяйство «Кубанка» выполнило работы на 33 гектарах. В агрофирме «Черемновская» Павловского района свеклу выкопали с 69 гектаров. Валовой сбор корнеплодов, полученных этими хозяйствами, в данный момент оценивается в 3838 тонн.

В четверг, 15 августа, к копке сахарной свеклы намерены приступить еще два хозяйства Павловского района – «Комсомольское» и «Колыванское».

Напомним, что Алтайский край - единственный в Сибири регион, где выращивают и перерабатывают сахарную свеклу. В этом году культура занимает 27,5 тыс. га. Ранее алтайские аграрии стали лидерами по страхованию посевных площадок в Сибири. С начала года их площадь выросла в восемь раз в сравнении с показателями 2018 года, когда показатель был на уровне 313 тыс. гектаров.

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Несмотря на хорошо взятые темпы, аграрии опасаются неурожая из-за засухи в нескольких районах Алтайского края. Замгубернатора края Александр Лукьянов ранее заявил, что в случае превышения убытков на сумму более 485 млн рублей, в регионе будет введен режим ЧС.