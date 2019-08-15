Губернатор Томской области Сергей Жвачкин недоволен реконструкцией трамвайных путей на улице Советской в региональном центре, которая станет дублером центрального проспекта Ленина, ожидающего масштабной реконструкции. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Я думал, что вы делаете это согласно нашей программе. По программе, рельсы должны быть уложены вровень с дорогой, чтобы машины могли ездить по рельсам. Объясните, почему вы уложили рельсы по старой технологии? Кстати, там даже дорнит (материал для создания водонепроницаемого разделительного слоя) не уложили, и опять злосчастные одуванчики растут», – попенял глава региона мэру Томска Ивану Кляйну.
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Кляйн ответил, что изначальный проект не прошел госэкспертизу потому, что его невозможно сделать соответствующим современным требованиям. Жвачкин возразил, что виной всему разобщенность работы подразделений мэрии.
«У вас рельсы меняет один департамент, а за дороги отвечает другой департамент. Когда я у дорожного департамента спрашиваю, почему они не строили, как договаривались, то они отметили, что не знали, что трамвайно-троллейбусное управление будет менять рельсы», - пояснил томский губернатор.
В связи с этим Жвачкин поручил подчиненным и Кляйну подготовить комплексный план по замене трамвайных путей в Томске.