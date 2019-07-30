Жириновский "проехался" по кандидатам на пост главы Республики Алтай

Новости 14.08.2019 19:05 116

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский резко раскритиковал руководителя алтайского рескома КПРФ Виктора Ромашкина, который примет участие в выборах главы Республики Алтай, назначенных на 8 сентября.

Жириновский сослался на курс президента России Владимира Путина по омоложению управленческих кадров. Он напомнил, что кандидату от ЛДПР Дмитрию Софронову 10 августа исполнилось 32 года.

«КПРФ уходит в историю, у нее нет и не может быть политического будущего. Уже более 20 лет в Горном Алтае за кресло главы республики безуспешно борется Виктор Ромашкин, ныне уже пенсионер. Как можно голосовать за человека, который не понимает, что его время безвозвратно ушло? С другой стороны, что это за партия, у которой с 1997 года нет других, более достойных кандидатов на этот пост?», - цитирует политика региональное отделение ЛДПР на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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Жириновский добавляет, что у его кандидата нет богатого опыта хозяйственной работы, но добавляет, что такой опыт отсутствует и у Олега Хорохордина, выдвинутого «Единой Россией».

«Так что оба находятся в этом смысле в равном положении. Но наш кандидат - истинный патриот Горного Алтая, которому выпало только один раз покинуть территорию республики, когда он служил в армии. В отличие от Виктора Ромашкина, который начинал свой трудовой путь в Алтайском крае, в колхозе с говорящим названием «Большевик», - сказано в сообщении.

Председатель ЛДПР напомнил, что после возвращения губернаторских выборов либерал-демократы победили уже трижды. Он не забыл и упомянуть об успехах губернаторов от ЛДПР.

«Наши губернаторы держат слово, которое дают своим избирателям. В Смоленской области, например, сегодня самый низкий уровень коррупции во всей стране - а всё потому, что на выборах победил кандидат от ЛДПР Алексей Островский. В Хабаровском крае наш губернатор Сергей Фургал, которому 49 лет, добился того, чтобы были проданы все яхты, принадлежавшие алчным чиновникам, и эти средства были розданы малоимущим. Уверен, что и Дмитрий Софронов в случае победы на сентябрьских выборах сумеет распорядиться по-хозяйски всей недвижимостью, которая прилипла за последние 13 лет к рукам нечистоплотных, продажных чиновников».

Напомним, что выборы главы Горного Алтая и регионального парламента состоятся в Единый день голосования, 8 сентября. В борьбе будут участвовать всего три кандидата от партий «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР.