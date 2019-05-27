Будут ли сокращать младший медперсонал Алейской ЦРБ?

Новости 14.08.2019 17:10 349

Переведенных ранее в уборщицы санитарок Центральной районной больницы Алейска намерены сокращать. Об этом сообщила пресс-служба алтайского реготделения ЛДПР.

Согласно сообщению, на встрече с депутатом АКЗС от ЛДПР Ириной Журавлевой коллектив ЦРБ пожаловался на то, что в прошлом январе санитарок перевели в уборщицы, при этом вдвое увеличив объем работ. По их словам, за каждой сотрудницей теперь закреплено восемь палат вместо четырех, а впоследствии их количество хотят довести до 16, поскольку половину персонала намерены сократить (в прошлом году так уже делали). Все это – без повышения зарплаты. Из-за того, что уборщицам не идет медицинский стаж, отпуск сотрудниц также уменьшился почти вдвое – с 42 до 28 дней.

«Такие решения идут вразрез с декларируемой политикой властей в сфере медицины. То жалуются, что люди не хотят работать в селах и малых городах, кричат о привлечении кадров, и тут же увольняют сотрудников или обременяют их за копейки сверх нормы. Я свяжусь с Минздравом, прокуратурой и трудовой инспекцией», – прокомментировала сложившуюся ситуацию Журавлева.

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«Политсибру» обратился за комментарием к заместителю главного врача по медицинскому обслуживанию населения алейской ЦРБ Ольге Весниной. Она рассказала, что перевод санитарок в уборщицы связан с их несоответствием разработанным Минздравом профстандартам (это происходило по всей России, – прим.ред.). Также замглавврача опровергла информацию о сокращениях персонала и увеличении объема работ экс-санитарок.

«Это преувеличенные слухи. На октябрь запланировано сокращение 5 уборщиц из 106, а в прошлом году вообще сокращений не было. Что касается объема работ, то он не изменился», – пояснила Веснина.

Больница в Алейске – не единственная в Алтайском крае, где младший медперсонал жалуется на нововведения. Так, «Политсибру» ранее писал о ситуации в Лебяжинской туберкулезной больнице, где санитарка пожаловалась на то, что ей не начисляют деньги, которые, как она утверждает, должны выплачиваться согласно решению Конституционного суда РФ.

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КГБУЗ «Алейская ЦРБ» оказывает первичную медико-санитарную помощь населению Алейска и Алейского района. Численность обслуживаемого населения 43379 человек. В составе ЦРБ функционируют 9 стационарных круглосуточных отделений на 237 коек, отделение скорой медицинской помощи, поликлиника, детская поликлиника и женская консультация, мощность которых 850 посещений в смену, 6 врачебных амбулаторий, 24 ФАП.