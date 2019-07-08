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Профессиональные юристы Алтая выйдут на «ринг» за счет краевого бюджета

Новости
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Новый краевой-конкурс «Юрист-Профессионал» учредили на Алтае – соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко.

В документе отмечается, что конкурс преследует цель стимулирования профессионального роста и популяризации профессиональной деятельности юристов.

В положении к конкурсу говорится, что расходы, связанные с организационными мероприятиями по проведению конкурса, осуществляются за счет средств краевого бюджета.

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Организатором конкурса, который будет ежегодным, выступает администрация губернатора и правительства Алтайского края. 

Согласно правилам, «состязание» проходит в два этапа – отборочный, который является заочным, и финальный, который является очным. На финальном этапе конкурсанты должны подготовить самопрезентацию, а также принять участие в «блице» и «юридическом ринге».

Победителям и лауреатам конкурса обещают дипломы губернатора и ценные подарки, которые будут вручать в торжественной обстановке.

Отметим, что сам Виктор Томенко, подписавший указ о новом конкурсе, по образованию является экономистом. Дипломированным юристом был его предшественник Александр Карлин.

Автор: Политсиб.ру

Фото: getlawyer.wixsite.com