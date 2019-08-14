В Барнауле избавятся от «опасных» веток на Павловском тракте

Новости 14.08.2019 19:35 98

В администрацию Барнаула обратились жители города с историей о том, что по четной стороне Павловского тракта на участке от улицы Малахова до улицы Георгиева, небезопасно ходить. Дело в том, что территория захламлена мусором и используется людьми без определенного места жительства.

Как рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Елена Королёва, по обращению на место выехала спецкомиссия, чтобы определить объем работ.

Специалисты подтвердили, что на территории действительно требуется санитарная обрезка деревьев, необходима вырубка многолетней поросли. Причем уверяют, что ни одно дерево снесено не будет.

Сегодня, 14 августа, подрядной организацией МУП «Горзеленхоз» начаты работы. Будет выполнена санитарная обрезка 50 кленов и вырублена кленовая поросль на территории площадью 5000 кв. м.

Елена Королёва добавила, что после выполнения обрезки будет решаться вопрос о благоустройстве этой территории. Также она подчеркнула, что работы по санобрезке зеленых насаждений по обращениям барнаульцев проводятся регулярно.