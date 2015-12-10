Бывший «следователь-маньяк» из Горного Алтая совершил новое преступление в Барнауле?

Новости 14.08.2019 16:35 318

Ориентировка на некоего жителя Горно-Алтайска Александра Сатлаева, который якобы подозревается в совершении насильственных действий в отношении женщины в Барнауле, распространяется в сети.

В частности, в ориентировке отмечается, что житель Горного Алтая якобы может быть причастен к преступлению, которые было совершено в краевой столице 4 августа в подъезде жилого дома № 46 по улице Интернациональной.

В пресс-службе УМВД по Барнаулу редакции «Политсибру» сообщили, что не имеют данных о такой ориентировке и посоветовали обратиться за комментариями в краевой главк МВД.

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Оперативно получить информацию в главном управлении не удалось.

Между тем, отметим, что в 2015 году в Горно-Алтайске был вынесен приговор в отношении бывшего следователя Александра Сатлаева, которого признали виновным в злоупотреблении служебным положением, нескольких эпизодах изнасилований и покушений на изнасилование.

На фото к упомянутой ориентировке изображен мужчина, который внешне очень похож на того самого экс-следователя.