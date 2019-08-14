Более 15,5 тысяч барнаульцев останутся без горячей воды

Новости 14.08.2019 18:45 119

В Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей, временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов районов города и поселка Новосиликатный. Под кратковременные ограничения ресурса попадут более 15,5 тысяч человек.

Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 12 августа в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 19,4 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают:

· С 9.00 16 августа по 30 августа - для дома по адресу проспект Строителей 41а;

· С 9.00 19 августа до 9.00 29 августа - для 24 многоквартирных домов и 6 социальных учреждений пос. Новосиликатный;

· С 9.00 15 августа до 9.00 16 августа - для 29 многоквартирных домов, 2 детских сада и частного дома по пр-ту Ленина, ул. Профинтерна, Деповской, Свердлова и Новоугольной;

· С 9.00 до 21.00 15 августа - для 13 многоквартирных домов по пр-ту Ленина, ул. Советской и Брестской.

В связи с необходимостью проводить работы поэтапно, для того что бы не перекрывать дорожное движение и выезд жителей с второстепенных дорог частного сектора на ул.Волгоградская вынуждено продляются сроки отключения горячей воды на участке в районе адреса Советской Армии, 133:

· До 17.00 23 августа - 5 многоквартирных домов 237 частных дома в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Контурного;

На этом участке энергетики заменяют 687 метров трубопровода диаметром 300 мм.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса:

· До 9.00 16 августа - 6 многоквартирных домов и детский сад по улицам Папанинцев и Челюскинцев, пер. Сейфуллинский.

Под ограничение горячей воды остаются 17 163 жителя - именно столько горожан могли бы попасть под отключение тепла, в случае повреждения теплосетей на этом участке зимой.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Пояснения:

· Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;

· Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена.

· Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается, если горячей воды по какой-то причине нет - нужно обратиться в управляющую компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.