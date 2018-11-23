Голосование National Geographic: Алтайский край включен в одну из номинаций премии

Новости 14.08.2019 16:50 131

Известный журнал о путешествиях National Geographic Traveler проводит открытое онлайн-голосование. Авторы проекта предлагают выбрать лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха, пишет «МК на Алтае».

Конкурс National Geographic Traveler Awards 2019 будет проходить на сайте журнала вплоть до 12 октября.

Известно, Алтайский край включили в число тех регионов, которые смело могут претендовать на звание лучшего в номинации «Российский оздоровительный отдых».

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Всего в конкурсе определены 24 основные номинации. Пока у Алтайского края 31% голосов — это второе место. Лидирует Ставропольский край (44%).

Не секрет, что на сегодняшний день наш край является перспективным центром для развития медицинского туризма на территории России. Разновидность медицинских услуг, которые предлагают различные клиники края, достаточна обширна.

На территории региона располагается знаменитый город-курорт Белокуриха. В прошлом году он в седьмой раз подряд был признан уже в седьмой раз подряд лучшим федеральным курортом России.