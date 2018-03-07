Алтайский «оборонный» завод «Ротор» почти вдвое сократил прибыль за полгода

Новости 14.08.2019 15:40 166

Почти двукратное сокращение чистой прибыли продемонстрировало АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» за первую половину 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го, сообщает «Банкфакс».

Ссылаясь на данные, опубликованные на сайте раскрытия отчетности, издание отмечает, что падение прибыли в документах никак не поясняется, но из представленной информации следует, что предприятие не заключало госконтракты в рамках закупочной системы.

Так, за шесть месяцев текущего года предприятие получило чистую прибыль в размере 87,25 млн рублей, а это в 1,8 раз меньше, чем в предыдущем аналогичном периоде, когда «Ротор» смог заработать 159,35 млн рублей.

Оборонные предприятия Алтайского края переориентируются на гражданскую продукцию Новости 07.03.2018 19:15 792

Также в январе-июне 2019 года на 44,5 млн рублей упала выручка по сравнению с первой половиной 2018 года (с 680,1 млн рублей до 635,7 млн рублей). При этом на 28,7 млн рублей выросла себестоимость продаж - с 432 млн рублей до 460,7 млн рублей.

Помимо этого на 2 млн рублей увеличились и коммерческие расходы. Также отмечается, что на 30 млн рублей снизились прочие доходы предприятия.

Вполне вероятно, что на финансовые показатели завода могло повлиять то, что в 2019 году «Ротор» остался без госконтрактов, которые предприятие исполняло и в 2018 и, особенно, в 2017 году.