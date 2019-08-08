Житель Алтайского края заплатил более 50 тысяч рублей за срубленное дерево

Новости 14.08.2019 16:20 151

Егорьевский районный суд Алтайского края в июле текущего года вынес приговор в отношении местного жителя. Его обвинили в лесонарушении. Об этом сообщает сайт регионального министерства природных ресурсов и экологии.

По данным следствия, в апреле житель села Новоегорьевское Егорьевского района с помощью бензопилы срубил сосну. При этом разрешительных документов он не имел.

Нарушение произошло на территории Лебяжинского лесничества. Оно привело к ущербу в размере 52,8 тысяч рублей.

«Черный» лесоруб полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сумму ущерба он добровольно возместил. Суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном статьей «Незаконная рубка лесных насаждений» и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно.