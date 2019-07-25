Барнаульские активисты заявили о резком сокращении автобусов на трех маршрутах

Новости 14.08.2019 13:45 154

Активисты общественной организации «Гражданский патруль» намерены обратиться в прокуратуру в связи с резким сокращением автобусов на маршрутах №№1, 10 и 24 в Барнауле.

Как сообщили в «Гражданском патруле», в настоящее время пассажиры трех рейсовых автобусов в Барнауле жалуются на задержку общественного транспорта.

В итоге автобусы приходят с опозданием до часа, а люди вынуждены пересаживаться на маршрутки и добираться до мест назначения с пересадками.

Глава местного отделения общественной организации Игорь Берг подчеркивает, что указанные маршруты связывают спальные районы города с центром, а сокращение автобусов на линии удваивает транспортные расходы горожан.

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Что касается масштабов сокращения автобусов, то по наблюдению волонтеров, на маршруте № 1 вместо положенных 16 работают только два, на маршруте №24 должно быть 15 автобусов средней вместимости, а работает только восемь маломестных. Подобная ситуация фиксируется и на маршруте № 10, где вместо 16 на линию выходит от четырех до шести единиц.

В настоящее время общественники готовят обращение в прокуратуру.

Редакция «Политсибру» обратилась за разъяснениями, связанными с данной ситуацией, в пресс-центр городской администрации.