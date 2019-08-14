«В кроссовках и босиком там можно будет бегать»: Шубенков объяснил, почему ремонт манежа АлтГТУ «убьет» легкую атлетику

Новости 14.08.2019 13:10 37

Решение по капитальному ремонту манежа АлтГТУ, которое предусматривает переоборудование помещения под игровые виды спорта, может поставить крест на развитии легкой атлетики в Алтайском крае. Об этом заявил чемпион мира и Европы в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков во время пресс-конференции в краевом министерстве спорта в среду, 14 августа.

Ректор АлтГТУ Андрей Марков заверил, что манеж будет в любом случае. Он обратил внимание, что помещение уже давно находилось не в самом лучшем состоянии о чем неоднократно сообщал в соцсетях и сам Шубенков.

«Когда Сергей выложил те фотографии и сказал, что невозможно тренироваться, я с этим полностью согласился. Чемпион мира не может тренироваться в таком манеже. К нам постоянно обращались и наши студенты. Мы ведь все-таки учебное заведение и превалируют у нас игровые виды спорта», - объяснил он.

На капитальный ремонт имущественного комплекса в техническом вузе будет выделено 21,8 млн рублей впервые за 15 лет. В этом году запланирован ремонт манежа с упором на развитие массовых видов спорта и для людей с ограниченными возможностями.

«У нас появятся площадки для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола. Мы постоянно проводили всевозможные соревнования, в том числе «турнир Сергея Шубенкова». Мы проводили его бесплатно, и готовы дальше безвозмездно это делать. Считаю, что после реконструкции для спорта в Алтайском крае появится еще один хороший объект, где можно будет проводить соревнования. Дорожка на 110 м с современным покрытием остается. Всех спортсменов, включая Сергея Шубенкова, мы всегда ждем», - подчеркнул ректор технического университета.

Сергей Шубенков напомнил, что в 1972 году, когда манеж был сдан в эксплуатацию, на нем была ташкентская резина советского производства. В 80-е годы, когда там тренировалась его мать Наталья Шубенкова, покрытие уже стало проблемным.

«Кроме того, я хотел бы отметить – Сергей Шубенков никогда не тренировался на постоянной основе в манеже», - сказал сам Шубенков.

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Он также напомнил, что они постоянно добивались от руководства вуза поменять покрытие. В 2014 году АлтГТУ на собственные средства сделал ремонт покрытия, которое оказалось некачественным.

«С тех пор Сергей Шубенков там не тренируется, а после реконструкции вообще не будет возможности проводить «турнир Сергея Шубенкова», потому как из шести дисциплин, там можно проводить соревнования только по двум. Перенести турнир на летний сезон также не получится, так как в декабре мы его проводим, исходя из графика моих тренировок», - объяснил Шубенков.

Спортсмен обратил внимание на проектно-сметную документацию, где написано, что покрытие предоставит компания «Экопром». По его словам, оно пригодно только для детских площадок.

Тренер Шубенкова Сергей Клевцов с решением руководства "политеха" также не согласился. По его мнению, позицию легкоатлетов не учли.

«Ранее я и сам учился в этом заведении. Было там предметов много неинтересных, таких как высшая математика, теория механизмов…не знаю, сохранились они сейчас или нет, потому что если идти на встречу пожеланиям студентов, я бы все убрал. Компьютерные классы и так далее», - сказал Клевцов.

Ректор Андрей Марков попытался объяснить, что существуют образовательные стандарты, утвержденные министерством образования. В том числе для технического вуза. Сергей Клевцов стоял на своем. По его мнению, если есть главенствующий спрос студентов, то нужно все убирать.

«Гаджеты у всех есть, а если сводить физкультурно-оздоровительную работу к игровым видам спорта, это большой шаг назад. Легкая атлетика на сегодняшний день - спорт номер один в крае и по уровню достижений и по популярности. Я согласен, что вуз имеет федеральное подчинение, но ведь он находится в Алтайском крае. То, что я услышал - это профанация, у которой нет ничего общего с развитием спорта в регионе. Все соревнования по легкой атлетике зимой, которая в крае длится семь месяцев, теперь под большим вопросом. Тренеры, которые работают, они же должны вне сезона работать, а не в волейбол играть. Очень хочется услышать на это реакцию губернатора», - заявил Клевцов.

Андрей Марков обратил внимание, что ему, как ректору АлтГТУ, очень приятно, что подготовка к Олимпиаде или лицо легкой атлетики Алтайского края определяется работой манежа технического вуза. Однако, он заметил, что нужно учитывать существование других видов спорта, которыми нельзя жертвовать ради одной дисциплины.

«Я повторюсь, мы не отказываем легкой атлетике. Конечно, возможно придется изменить формат, но такова жизнь. Алтайский край - это не только легкая атлетика. По поводу плохого покрытия и недобросовестного подрядчика. Мы выиграли все суды и сейчас идет стадия взыскания средств. Новый манеж будет приспособлен для соревнований, в том числе по игровым видам спорта», - дал понять Марков.

Шубенков считает иначе. Спортсмен уверен, что при такой функциональности манежа, которая будет после капитального ремонта, возможность проведения соревнований по легкой атлетике исчезнет.

«В кроссовках и босиком там можно будет бегать. В шиповках придут 500 человек на соревнования и ничего не оставят от вашего покрытия».

Замминистра спорта Алтайского края Юрий Самсоненко рассказал, что министерство только на прошлой неделе узнало о запуске аукциона по определению генподрядчика.

«Конечно, было желание поучаствовать, когда еще стоял вопрос по определению проектировщиков. Наше ведомство бы поучаствовало. Для нас было сюрпризом, что нас не проинформировали. Мы обсуждали на совещании, что сейчас технологии позволяют сделать все. Мы предлагали различные компромиссы. Что по проектно-сметной документации? Невозможно сразу все учесть, и изменения вносились с учетом требований генподрядчика и гензаказчика. Можно подумать и учесть размер площадок и секторов, все упирается в финансы», - сказал он.

Самсоненко также не исключил встречу с главой региона Виктором Томенко. По его словам, эту тему сейчас нужно обсудить с заместителем губернатора. Кроме того, он обратил внимание на идею строительства нового манежа в крае, которую Томенко одобряет.

«Но для этого нужен запрос от сообщества легкоатлетов и грамотная оценка целесообразности проекта», - подытожил он.

Сергей Шубенков заверил, что сейчас идет активная подготовка документов, что того чтобы эту ситуацию оценили в министерстве спорта России.

Андрей Марков предложил дождаться завершения процедуры и только потом делать выводы и выступать с предложениями.

«Вы поймите, что выделенные средства, это не только на ремонт манежа, но и на ремонт филиала нашего вуза в Рубцовске, в Бийске ремонт общежития, в Барнауле ремонт общежития, пожарная сигнализация. А если бы не дали эти деньги? Что было бы с развитием легкой атлетики в Алтайском крае?», - задался вопросом Марков.

Напомним, ранее начальник управления инвестиционного развития и имущественных отношений АлтГТУ Федор Траутвейн заметил, что манеж предназначен для образовательных потребностей вуза, а не для легкоатлетов. Он уверен, что после реставрации здесь могут проводиться городские, краевые или всероссийские соревнования.