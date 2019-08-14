МТС: алтайская аудитория спутникового ТВ увеличилась в 1,5 раза

Новости 14.08.2019 17:50 115

Алтайский край вошел в топ-5 сибирских регионов с наибольшим спросом на спутниковое ТВ. Компания МТС сообщает, что за первое полугодие жители края приобрели в 1,5 раза больше «тарелок» СТВ по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ежемесячно число продаваемых в крае комплектов СТВ МТС стабильно увеличивается на 15 процентов.

Спрос на спутниковое ТВ растет как в удаленных и сельских поселениях, где ему нет альтернативы, так и вокруг городских агломераций, где его подключают как второй или третий экраны для дачи, загородного дома и даже в городских квартирах, в том числе там, где есть альтернатива в виде кабельного ТВ. Наиболее активно раскупали «тарелки» дачники в обществах «Алтай», «Алтайский садовод», «Сибирский садовод», жители частного сектора в Ленинском и Центральном районах Барнаул. В ТОП-3 районов по количеству «спутника» вошли: Алтайский, Бийский, Змеиногорский.

Федеральная база абонентов «спутника» МТС за год выросла также в полтора раза, к концу первого полугодия число его постоянных подписчиков превысило 750 тысяч. Во втором квартале 2019 года оператор стал лидером рынка по приросту абонентской базы и продолжает демонстрировать положительную динамику на фоне общей стагнации рынка платного ТВ. По данным аналитиков, на долю МТС пришлось больше 80% всех новых подключений к услугам платных операторов в России во втором квартале.

Популярность спутникового ТВ МТС растет прежде всего благодаря конкурентным тарифам и качественному пулу каналов. Так, МТС предлагает своим абонентам в Алтайском крае подключить одновременно спутниковое телевидение и мобильный интернет-роутер 4G с суммарной скидкой на услуги и оборудование свыше 30%. Предложение пакета из двух популярных услуг по сниженной цене обусловило спрос на конвергент – в Алтайском крае на его долю приходится треть от всех подключений спутникового ТВ.

В пятёрку сибирских регионов с наибольшим приростом абонентов спутникового ТВ МТС также вошли Кемеровская, Иркутская, Новосибирская область и Красноярский край

Спутниковое ТВ МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки). Абоненты получают доступ сразу к 220 каналам. Приобрести комплект спутникового ТВ можно как в розничной сети МТС, насчитывающей более 5 800 салонов связи во всех регионах, так и у агентов-распространителей, а также на сайте МТС.