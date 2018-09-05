Бывшие руководители барнаульского Горзеленхоза признали свою вину в суде

Новости 14.08.2019 11:55 112

Сегодня в Центральном районном суде Барнаула состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего руководителя МУП «Городское зеленое хозяйство» Сергея Гончарова и бывшего главного инженера этого предприятия Евгения Резанцева. На процессе побывал корреспондент «Политсибру», оказавшийся единственным представителем прессы в зале суда.

Процесс начался с зачитывания материалов обвинения. Несмотря на то, что прокурор старалась читать очень быстро, перечисление эпизодов и обстоятельств получения «откатов» и взяток заняло почти час. Присутствующая на заседании юрист, представляющая Горзеленхоз, передала защитнику Гончарова банковские реквизиты, которые он запрашивал для перечисления по ним возмещения причиненного предприятию ущерба.

Руководителя барнаульского «Горзеленхоза» задержали за крупную взятку Новости 05.09.2018 2:30 Гончаров потребовал от барнаульского предпринимателя взятку в размере 222 тыс. рублей 786

Подсудимые в ответ на вопрос судьи сообщили, что полностью признают свою вину и достоверность озвученных прокурором событий.

Прокурор предложила не вызывать на следующее заседание свидетелей, ограничившись оглашением их показаний. Адвокат Гончарова инициативу поддержал, юрист Горзеленхоза сообщила, что не готова высказаться по этому поводу. Однако защитник Резанцева все-таки настоял на явке одного из свидетелей, давшего взятку 300 тысяч рублей, разделив ее выплату на восемь частей.

Как продвигаются уголовные дела алтайских чиновников и депутатов в судах? Новости 08.07.2019 13:55 Обзор самых нашумевших коррупционных дел в Алтайском крае в 2019 году 1476

Напомним, 4 сентября прошлого года Сергей Гончаров был задержан сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю в своем кабинете после получения взятки от индивидуального предпринимателя. Следствие сообщило, что руководитель МУП «Горзеленхоз» при соучастии и посредничестве главного инженера этого же предприятия требовал от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц взятки за заключение и подписание договоров на выполнение различных работ по благоустройству и оказание услуг муниципальному предприятию. 18 июня дело передано в суд. Подсудимые успели незаконно получить 1,4 млн рублей.

Следующее заседание назначено на 3 сентября.