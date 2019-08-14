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Дети сотрудников «Алтай-Кокса» отдохнут на Черноморском побережье

Новости
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Дети работников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) отправились отдыхать в санаторий «Вита» Анапы по путевкам от предприятия.

Возможность провести каникулы на Черноморском побережье получили 19 школьников, чьи родители участвуют в программах повышения эффективности производства, занимают призовые места в корпоративных конкурсах и соревнованиях, соблюдают правила охраны труда, не имеют дисциплинарных взысканий.

На протяжении трех недель ребята пройдут общеукрепляющие процедуры, побывают на экскурсиях, поучаствуют в спортивных и развлекательных мероприятиях.

Алтай-Кокс оплачивает полную стоимость путевок и транспортные расходы. 

Автор: Политсиб.ру