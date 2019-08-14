Сбербанк предложил клиентам платить картой за покупку недвижимости

Новости 14.08.2019 12:20 34

Сбербанк предлагает особые условия эквайринга для застройщиков: теперь покупка недвижимости возможна и безналичным способом, что гарантирует полную безопасность расчетов и современный цифровой сервис.

По картам можно оплатить полную стоимость квартиры, первоначальный взнос и ежемесячные платежи по ипотеке, вносить платежи по программам рассрочки от застройщиков, а также приобрести машиноместо или подсобные помещения.

Новый способ отвечает всем нововведениям в ФЗ №214. В соответствии с поправками, вступившими в силу с 1 июля текущего года, застройщики осуществляют финансирование долевого строительства жилья только с применением эскроу-счетов. На данный счет будущий собственник квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует их до окончания строительства и перечисляет застройщику только после ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартиры.

Приобретая недвижимость по карте, покупатели имеют возможность воспользоваться банковской программой лояльности.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк: