От обаяния к политической практике: что ждет Томенко спустя год после избрания губернатором

Аналитика 09.09.2019 7:10 6199

Ровно год прошел с момента избрания Виктора Томенко губернатором Алтайского края. 12 месяцев назад о нем еще говорили, как о «варяге», который будучи выходцем из индустриально развитого Красноярского края, плохо знаком со спецификой нашего аграрного региона. Также ему давали характеристики, как человека, не имеющего политического опыта и привыкшего быть реализатором чужих решений.

Теперь же, спустя год, Виктор Томенко по объективным причинам является политиком и первым лицом, вынужденным принимать те или иные решения и отстаивать позицию края, поскольку его так или иначе поддержало большинство избирателей, пришедших на выборы 9 сентября 2018-го.

«Политсибру» в контексте годовщины избрания Виктора Томенко главой Алтайского края подготовил обзорный материал, посвященный и бэкграунду губернатора, и тому, что может ждать его впереди. Наша редакция пообщалась с прежними соперниками Томенко на губернаторских выборах, а также с представителями экспертного сообщества, оценившими потенциал и будущее первого лица.

Между прошлым и будущим

Виктор Томенко, приняв для себя решение встать во главе Алтайского края, пошел на большой риск. Такое мнение в беседе с «Политсибру» выразил красноярский политолог Юрий Москвич.

Говоря об управленческих корнях действующего главы Алтая, эксперт отмечает: «Виктор Томенко долгое время работал в таком индустриально развитом регионе, как Красноярский край и привык иметь дело с такими крупнейшими в мировом масштабе компаниями, как «Норникель», «Русал», «Роснефть» и так далее. Кроме того, здесь он, будучи председателем правительства Красноярского края, и работая с такими сильными губернаторами и напористым заксобранием, зарекомендовал себя, как ответственный исполнитель. Именно здесь он впитал, может быть, даже непривычные для алтайской элиты и избирателей правила принятия решений. В этом смысле он пошел на большой риск, согласившись с предложением Путина быть во главе Алтайского края сначала в качестве временно исполняющего обязанности губернатора, а затем пойти на выборы».

Виктор Томенко: «Я не хотел бы быть губернатором на протяжении 20 лет» Новости 09.01.2019 13:00 Губернатор под Новый год дал большое интервью сразу 6 региональным СМИ 1338

Собеседник также указывает на то, что теперь губернатору приходится принимать решения иного характера, к которым он не привык в Красноярском крае, «и практически с нуля учиться быть политиком».

«Он приобретает качество политика. Видно, что он не проигрывает гонку за адаптацию к современной реальности. Он может адаптироваться к среде. По моим представлениям, рейтинг признания у Томенко больше 50%. В этом смысле его политический рост будет увеличиваться», - полагает Юрий Москвич.

Следуя этой логике, эксперт добавляет, что сейчас, когда страна вступает в эпоху транзита власти, именно опытные политики способны претендовать на очень высокие посты федерального уровня. Подобный потенциал есть и губернатора Алтайского края.

Голос конкурентов

Свою оценку персоне и управленческим подходам действующего главы Алтайского края дали и политические оппоненты Виктора Томенко. «Политсибру» связался с теми, кто составил ему конкуренцию на выборах 2018 года.

По словам главы фракции ЛДПР в Алтайском краевом заксобрании Владимира Семенова, с приходом Виктора Томенко в регионе стало больше демократических свобод.

Виктор Томенко рассказал о команде, планах и поиске лидеров Новости 01.06.2018 23:42 1534

«Сегодня легче выстраивать диалог, о котором так долго говорила оппозиция в Алтайском крае», - уверен народный избранник.

Высказываясь о том, можно ли говорить, что с адаптацией в Алтайском крае для Виктора Томенко закончился самый сложный период, собеседник отметил:» Если брать за основу, что главной целью является повышение благосостояния жителей Алтайского края, могу уверенно сказать – это процесс бесконечный и на достигнутом здесь нельзя останавливаться».

Вспоминая политическую губернаторскую гонку годовой давности, Владимир Семенов добавил: «Если бы вопрос стоял так, что в ближайшее время опять состоялись выборы губернатора, то по этому поводу могу сказать так: все решения в нашей партии о выдвижении кандидата принимаются коллегиально. Если бы партия доверила бы мне пойти на выборы, то я бы пошел».

Еще один бывший соперник Виктора Томенко в борьбе за губернаторское кресло, депутат АКЗС от «Справедливой России» Людмила Суслова, высказываясь по вопросу участия в выборах, есди бы они состоялись в ближайшее время, отметила: «Сложно сказать, что участие в выборах губернатора это было только мое решение. Я встроена в партийную структуру , это было решение обоюдное с нашим партийным и депутатским корпусом. Но если бы мне вновь доверили представлять партию на выборах губернатора, я бы это сделала».

2005 vs 2018. Как проявили себя новые губернаторы Алтайского края на первых порах? Аналитика 10.01.2019 14:10 «Политсибру» решил вспомнить первые шаги предшественника Томенко на посту губернатора Александра Карлина 4383

Оценивая деятельность губернатора спустя год после избрания, она характеризует Томенко, как довольно осторожного человека.

«Год мы прожили без каких-то потрясений. Все назначения, которые были сделаны им, прошли для края достаточно мягко. Глобальных перестановок мы за этот год не увидели. Можно говорить о том, что все прошло в комфортном режиме. При этом это был сложный год для человека, пришедшего со стороны. Год изучения самого края, год знакомства с краем, с его спецификой. В целом всегда при смене руководства есть опасность деструктивного передала, который приведет к ухудшению обстановки. Этого, к счастью, не произошло», - добавляет депутат, подчеркивая, что все сложности для губернатора еще впереди.

Связано это и с тем, что край находится в непростых условиях в плане инвестиций и большой дотационности.

«И смена курса, которая должна только-только начаться, и есть та сложность, которую Виктору Томенко предстоит преодолевать», - резюмирует представитель СР.

И куратор в придачу: Алтайский край официально вошел в число самых отстающих регионов Новости 14.06.2019 8:15 Решение принято правительством РФ 3661

Еще один участников губернаторских выборов, представитель Партии Роста Андрей Крылов, выражая свое мнение и о потенциальном участии в аналогичной кампании, и относительно губернатора, заявляет без лишних обиняков: «Ни минуты бы не сомневался (участвовать или не участвовать в выборах – прим. ред.). Цель любой партии - борьба за власть! А я солдат своей партии - ПАРТИИ РОСТА, её региональный руководитель. Будет поставлена задача, будем баллотироваться куда угодно, даже в преисподнюю. Отрицательных моментов (в деятельности губернатора) нет. Критиковать не в правилах нашей партии. Мы будем предлагать и строить свою политику. К тому же, не надо забывать пословицу - "Не ошибается тот, кто ничего не делает».

По мнению политика, вызовы для любого руководителя всегда были, есть и будут. «Сегодня ты на коне, завтра на щите. Однако, немного перефразируя Дмитрия Медведева, скажу: "Цели то у нас с губернатором одни, только вот способы достижения разные". Так что вызовы я вам гарантирую», - добавил Крылов.

А вот лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова, которая участия в выборах губернатора в конечно итоге не принимала, вспоминая события годичной давности и высказываясь о потенциальной возможности участия в новой кампании, в беседе с «Политсибру» отметила: «КПРФ всегда участвует в выборах всех уровней. Год назад наша позиция относительно выборов губернатора была связана с муниципальным фильтром и субъективной политической ситуацией. Это была наша политическая позиция. Если сейчас говорить о том, выдвинули бы мы кандидатуру на выборы губернатора, то да – конечно, выдвинули бы».

«Шишек набили, но надо идти до конца»: Виктор Томенко об элитах, развитии и мусорной реформе Новости 12.08.2019 7:10 Интервью губернатора Алтайского края о том, как называть вещи своими именами, вступать в диалог с избирателями и быть в режиме online 1993

Оценивая личностные характеристики Виктора Томенко, представительница «красных» признается, что действующий губернатор вызывает у нее симпатию. «Стиль руководств, который мы видим, тот факт, что правительство Алтайского края поддержало законопроект о расширении полномочий регионального заксобрания, демонстрирует совершенно иной подход. Мы действительно видим, что есть желание диалога, озвучиваются те проблемные моменты в крае, которые нужно решать», - говорит персек крайкма КПРФ.

При этом она констатирует, что за год работы Виктора Томенко после выборов кардинальных изменений в социально-экономической ситуации в крае не произошло.

«Понятно, что за год это и невозможно было бы сделать. Тем не менее, мы видим, что осуществляемая политика идет в рамках социально-экономического курса, который проводится в стране. Тот факт, что Виктор Петрович член партии, которая поддержала, например, повышение пенсионного возраста, говорит о том, что он олицетворяет курс именной этой партии и правительства. Человеческого обаяния и опыта Виктору Петровчиу хватило, чтобы акклиматизироваться, но все самое сложное – впереди», - добавила собеседница.

Вызревание новых центров силы

Появление Виктора Томенко во главе Алтайского края – это не просто смена имени и фамилии первого лица региона, а основа для того, чтобы говорить о зарождении в регионе новых тенденций, связанных с развитием политического пространства. Так полагает политолог Константин Лукин.

Оценивая деятельность главы региона, эксперт отмечает, что главной проблемой сегодняшнего губернатора является некая нерешительность и медлительность в принятии решений.

«Все стало происходить медленно и долго. При его предшественнике на какие-то вещи власти решались пускай и «дуболомно», но быстро. Тогда было из серии – сделаем, а там посмотрим. Или даже так - я губернатор, я прав и будет так. Томенко же пытается вдумчиво вникнуть, что-то сделать, найти компромиссы», - полагает Лукин.

При этом он уверен, что основные вызовы у губернатора впереди и связано это будет как раз-таки с объективным перестраиванием политического поля, которое во многом завязано на личность главы региона.

Все предсказуемо. Алтайские политики прокомментировали губернаторские выборы Мнения 10.09.2018 22:02 Победа Томенко на выборах была очевидна, однако 9 сентября у некоторых появилось предположение, что Алтайский край может ожидать второй тур 906

«Он попал в стерильную, зачищенную территорию, где не было больших оппозиционных сил, поддержанных финансово-промышленными группировками. В такой ситуации тяжело не найти общий язык с элитами, которые привыкли ждать отмашку от власти, а потом что-то делать. Но в стране нарастает ситуация транзита, связанного со сменой поколений во власти. Полагаю, что с середины 2020 года у Томенко будут нарастать проблемы, и в плане появления оппозиции, и в плане критичных замечаний от людей, которые будут присматриваться в краевое заксобрание и Госдуму. Появятся молодые предприниматели, которые захотят свою долю власти. В том числе они найдутся и среди тех, кто сейчас молчит и делает «одобрямс». К концу 2020 года они начнут играть в свои игры и мы увидим «мини-борьбу башен», - прогнозирует эксперт.

Константин Лукин уверен, что именно этот процесс сегодня вызревает и в конце концов в ближайшей перспективе в регионе могут появиться новые центры силы, которые, в первую очередь, будут претендовать во вхождение в законодательную власть края.

«В целом, для региона это хорошо. Когда появляются центры силы с разным видением ситуации – это для любой территории лучше. Потому что эти разнонаправленные идеи и взгляды выносятся в публичную плоскость и затем обсуждаются. В этом, конечно, есть заслуга Томенко, как политика. При этом, как представляется, у него будет пространство для маневра и возможность оставаться над схваткой», - добавил политолог.

В конечном итоге, как полагает эксперт, это приведет к большей открытости края, к созданию здесь более конкурентной среды, которая способна позитивно сказаться на развитии Алтая в целом.

Досрочные выборы губернатора Алтайского края состоялись 9 сентября 2018 года. До участия в выборах региональным избиркомом было допущено четыре кандидата: Андрей Крылов (выдвинут «Партией Роста»), Владимир Семёнов (выдвинут ЛДПР), Виктор Томенко (выдвинут «Единой Россией»), Людмила Суслова (выдвинута «Справедливой Россией»). Победу в кампании одержал временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко, набравший 53,61 % голосов избирателей, За Владимира Семенова проголосовали 16,2%, за Людмилу Суслову – 14,14%, за Андрея Крылова – 13,46%. Явка избирателей составила 37,28%. В абсолютном выражении на выборы пришло 683 259 человека.