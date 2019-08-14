Дорога раздора: бийские дачники не могут поделить проезд к своим садоводствам

Новости 14.08.2019 12:45 27

Обитатели дачных садоводств «Металлиста-2» и «Коммунальщика» никак не могут поделить дорогу, которая связывает их друг с другом. Подробности в материале «Бийского рабочего».

Напомним, история тянется с апреля 2019 года, когда на территории трех бийских садоводств – «Металлиста-2», «Иртыша» и «Коммунальщика» разгорелась настоящая война. Все дело в дороге, которая через «металлистов» проходит к другим дачам. От чего многие садоводы не в восторге.

Поясним, платят за содержание и обслуживание этого проезда дачники «Металлиста-2», а пользуются им все желающие. Устав от постоянной ругани по этому поводу, они перешли к активным действиям. Объединив усилия с садоводством «Иртыш», они отгородились от соседей рвом.

В итоге, когда споры перешли в судебную плоскость, «коммунальщикам» в пользовании дорогой «металлистов» отказали, сославшись на то, что у них есть и другие пути добираться на дач – около пяти.

На исходе лета муниципалитет встал на сторону «коммунальщиков» , дорогу признали общей. В постановлении, подписанном 31 июля, указано: установить сроком на 49 лет публичный сервитут для проезда через земельные участки садоводств «Металлист-1», «Металлист-2», «Медик», «Коммунальщик» и «Иртыш».

Лазейка в администрацию

Председатель СНТ «Металлист-2» Сергей Слободчиков ответил - почему же дачники выбирают именно дорогу «металлистов», он говорит, что она лучше и короче. Кроме того, такое решение принято благодаря помощи кого-то «сверху».

«У нас ведь конфликт пошел из-за того, что «коммунальщики» нашей дорогой пользуются, а скидываться на нее не хотят – ни на благоустройство, ни на охрану. Потом, когда им наш проезд перекрыли, предложил проезд через свою территорию «Бийский садовод», но тоже с условием, чтобы они помогали с дорогой – скидывались на ПГС, на асфальт. Но в «Коммунальщике» отказались, сказав что у них «есть лазейка через администрацию». Вот она – эта лазейка. И почему-то у председателя «Коммунальщика» постановление о сервитуте оказалось на неделю раньше, чем у меня».

Вообще, как говорят «металлисты», путь к «Коммунальщику» есть отдельный – через поле, со стороны Северного кладбища. Однако дорога, мягко говоря, не совсем удобная – не отсыпана и длиннее. А главное – здесь, за площадкой «Золотых ворот», в будущем намечается строительство поселка для многодетных семей, и транзитники-дачники тут не нужны, да содержание этой дороги, как городской, муниципалитету пришлось бы брать на себя. А так – пустил дачников по имеющейся асфальтированной дороге другого садоводства, и никаких проблем.

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Летать на самолетах?

В «Коммунальщике» и не скрывают – муниципалитет помог, на том ему и спасибо. С заявлением об установлении публичного сервитута обратились после решения суда, отказавшего в частном.

- Они же не просто так это придумали, - говорит Татьяна Мальцева, председатель «коммунальщиков». - Город назначил специалистов, которые обследовали наши дороги, увидели, что нам по полям добираться неудобно – и признали дорогу открытой для всех. Я вообще не понимаю, в чем проблемы. Мы пользовались ею всегда. У нас же садоводство – еще с 1968 года, тогда еще никаких «металлистов» не было, тут вообще деревья МУП «Весна» выращивало. А сейчас в «Металлисте» домов хороших понастроили, живут там, а нам сказали, что мы мешаем – помидоры у них пылятся, видите ли. А нам что делать? Не летать же на самолетах в сады?! Есть дорога – ею и надо пользоваться. По ней всего 300-400 метров до нас, а по другим – на 4 километра длиннее».

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Одна на всех

Ситуация пока находится в подвешенном состоянии. А в «Металлисте-2» говорят, что помимо постоянного движения машин, теперь опасаются и воровства.

В «Коммунальщике» не удивляются, что соседи их называют непутевыми. Как говорит Татьяна Мальцева, стычки с «металлистами» были всегда, но прежде подобные вопросы всегда решались миром.

Как будут жить дальше «металлисты» и «коммунальщиками» - неясно. «Металлисты» намерены судиться и оспаривать решение муниципалитета. Одно можно сказать точно: каждый будет стоять на своем. Вот и на днях на границе «Коммунальщика» и «Иртыша» дачники вновь за руку поймали установщиков шлакобетонных столбов и остановили экскаватор. На вопрос, считают ли «коммунальщики» решение городской администрации маленькой победой, Татьяна Мальцева отвечает: «Какое там! У нас тут война идет: вчера, сегодня и завтра»