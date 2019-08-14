PepsiCo оспорит решение по делу о фальсификации алтайского сыра "Ламбер"

Новости 14.08.2019 11:15 74

Жалобу на решение суда первой инстанции по делу о фальсификации сыра "Ламбер", произведенного на Рубцовском молочном заводе, направило АО "Вимм-Билль-Данн" (входит в PepsiCo) в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Как передает «Интерфакс», заявление компании еще не было принято к производству, а поэтому не назначено и дата заседания по рассмотрению дела.

Ранее в компании PepsiCo заявляли о намерении подать жалобу на решение первой инстанции.

Производитель сыра «Ламбер» знал о наличии антибиотиков в сырье – Россельхознадзор Новости 19.12.2017 21:15 1095

Напомним, что громкая история, связанная с претензиями Россельхознадзора к предприятию PepsiCo, берет свое начало в ноябре 2017 года, когда специалисты надзорного ведомства обнаружили антибиотики в сыре «Ламбер».

Прокуратурой была согласована внеплановая выездная проверка предприятия-производителя сыра инспекторами Россельхознадзора. После этой проверки в ведомстве заявили, что производитель знал о присутствии антибиотиков в сырье и все равно использовал его.

Арбитражный суд Алтайского края отклонил требование АО «Вимм-Билль-Данн» отменить постановление регионального управления Россельхознадзора о наложении штрафа за фальсификацию сыра, хотя в компании подчеркивали, что факт фальсификации продукта не доказан, поскольку исследования спорной продукции, по мнению этой стороны, были проведены с нарушением.