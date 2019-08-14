Мэр Киселевска написал заявление в полицию на туристку из США

Новости 14.08.2019 10:40 54

Выдворение из России и штраф в размере пяти тысяч рублей грозит американской туристке Алине Симоне, которая приехала в Кузбасс. Заявление в полицию на нее написал мэр Киселевска Максим Шкарабейников, который остался недоволен тем, что женщина снимала его встречу с местными жителями.

Согласно информации местного издания «Абажур», гостья из Штатов предстанет перед судом, который определит – соответствует ли цель визита американки выданной ей туристической визе. Дело в том, что мэру Киселевска кажется, что Симоне на самом деле находится в городе в деловой поездке.

Отмечается, что Алина Симоне увлекается экстремальным туризмом и приехала в Киселевск, где она общается с жителями и снимает город на камеру. В объектив попала и встреча главы города с населением.

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«Кто-то представил женщину как журналистку "Нью-Йорк таймс", несмотря на то, что она там несколько лет не работает.После этого Шкарабейников обратился в полицию с требованием проверить законность нахождения американки в городе», - пишет издание.

Сама американка подчеркивает, что она преследует исключительно туристические цели, а при съемке людей спрашивает разрешения.

Отметим, что летом этого года Киселевск громко заявил о себе в информационном пространстве после того, как группа местных жителей записала видеообращение к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им экологическое убежище из-за ужасных условий, в которых они живут.