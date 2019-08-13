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Барнаульский регоператор прокомментировал расценки за вывоз мусора

Новости
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Барнаульский регоператор «ЭКО-Комплекс» не согласен с позицией своего подрядчика на вывоз мусора, который накануне заявил о заниженных расценках на данный вид деятельности. Об этом сообщили "Политсибру" в пресс-службе регоператора. За время совместной работы алтайский предприниматель получил убыток в 7 млн рублей, хотя раньше прибыль была.

Ранее "ЭКО-Комплекс" заключил контракт с  компанией «Коммунальное хозяйство», которая занимается вывозом мусора в Новоалтайске и Первомайском районе. Договором установлен объем услуги в тоннаже, в соответствии с данными территориальной схемы обращения с отходами в Алтайском крае. Цена определена за одну тонну отходов с фиксацией их веса на полигоне.

ООО «Коммунальное хозяйство» на сегодняшний день имеет самую высокую стоимость за транспортирование 1 куб. м отходов, среди всех операторов барнаульской зоны. К слову, регоператор не имеет задолженности перед «Коммунальным хозяйством».

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В контракте отсутствует такой показатель, как средняя плотность отходов. Руководитель «Коммунального хозяйства» исходит из данных территориальной схемы и определяет среднюю плотность отходов в 200 килограмм в 1 куб. м.

Фактическая плотность, действительно, ниже указанной в терсхеме. К примеру, если в зимние  месяцы у «Коммунального хозяйства» она составляла 90 килограммов, то по Барнаулу - не превышала 68 килограммов. Причем с  наступлением весны и лета ситуация меняется: цифра доходит до ‪120-150 килограммов, говорят в "ЭКО-Комплексе".

Важно отметить, что при контрольной проверке на полигоне «Коммунального хозяйства» на отдельных автомобилях зафиксирован показатель в 340 килограммов. Проблема, озвученная перевозчиком, отражает несовершенство территориальной схемы обращения с отходами в Алтайском крае.

Ранее региональный оператор предложил  перевозчику в случае несогласия с ценой расторгнуть контракт по согласию сторон. До настоящего времени ответ на предложение не поступил. Объективных  оснований, по мнению регоператора, для пересмотра цены за услугу нет.

Добавим, конкурс на подбор подрядчика в Новоалтайске, Первомайском районе и ЗАТО Сибирском разыгрывался на 1 год. Сейчас идет подготовка документации по проведению торгов по обслуживанию территории с 1 января 2020 года по 30 мая 2021 года.

Автор: Политсиб.ру