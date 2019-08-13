Барнаульский регоператор прокомментировал расценки за вывоз мусора

Барнаульский регоператор «ЭКО-Комплекс» не согласен с позицией своего подрядчика на вывоз мусора, который накануне заявил о заниженных расценках на данный вид деятельности. Об этом сообщили "Политсибру" в пресс-службе регоператора. За время совместной работы алтайский предприниматель получил убыток в 7 млн рублей, хотя раньше прибыль была.
Ранее "ЭКО-Комплекс" заключил контракт с компанией «Коммунальное хозяйство», которая занимается вывозом мусора в Новоалтайске и Первомайском районе. Договором установлен объем услуги в тоннаже, в соответствии с данными территориальной схемы обращения с отходами в Алтайском крае. Цена определена за одну тонну отходов с фиксацией их веса на полигоне.
ООО «Коммунальное хозяйство» на сегодняшний день имеет самую высокую стоимость за транспортирование 1 куб. м отходов, среди всех операторов барнаульской зоны. К слову, регоператор не имеет задолженности перед «Коммунальным хозяйством».
Вопрос может быть урегулирован во внесудебном порядке
В контракте отсутствует такой показатель, как средняя плотность отходов. Руководитель «Коммунального хозяйства» исходит из данных территориальной схемы и определяет среднюю плотность отходов в 200 килограмм в 1 куб. м.
Фактическая плотность, действительно, ниже указанной в терсхеме. К примеру, если в зимние месяцы у «Коммунального хозяйства» она составляла 90 килограммов, то по Барнаулу - не превышала 68 килограммов. Причем с наступлением весны и лета ситуация меняется: цифра доходит до 120-150 килограммов, говорят в "ЭКО-Комплексе".
Важно отметить, что при контрольной проверке на полигоне «Коммунального хозяйства» на отдельных автомобилях зафиксирован показатель в 340 килограммов. Проблема, озвученная перевозчиком, отражает несовершенство территориальной схемы обращения с отходами в Алтайском крае.
Ранее региональный оператор предложил перевозчику в случае несогласия с ценой расторгнуть контракт по согласию сторон. До настоящего времени ответ на предложение не поступил. Объективных оснований, по мнению регоператора, для пересмотра цены за услугу нет.