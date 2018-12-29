Алтайские аграрии лидируют по страхованию посевов в Сибири

Новости 14.08.2019 10:10 115

Количество застрахованных посевных площадей в Сибири выросло с начала года в восемь раз по сравнению с показателями 2018 года — до 313 тысяч га. До этого несколько лет подряд сельхозпроизводители в регионах отказывались страховать свой урожай из-за сложностей с доказательством ущерба. Алтайский край по-прежнему находится в лидерах среди регионов СФО по данному показателю.

На Алтае застраховано 221,5 тысяч га ярового сева (годом ранее — 39,6 тысяч га). Это составляет почти 5% от площади ярового сева в 4,6 млн га в регионе, цитирует президента Национального союза агростраховщиков (НСА) Корнея Биждова "Коммерсант".

Следом по этому показателю в Сибири идут Иркутская область, где в этом году застраховано 43 тысяч га, и Красноярский край — 30 тысяч га. В Новосибирской области в этом году на условиях господдержки застраховано 14,7 тысяч га яровых сельхозкультур, в Томской и Омской областях — 2,7 и 0,8 тысяч га соответственно, сообщили в ассоциации.

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«Кроме Алтайского края, все эти сибирские регионы годом ранее не оказывали гос­поддержку страхования урожая и до сих пор не были активны в этом вопросе»,— отметил Корней Биждов. В таких условиях аграрии вынуждены оплачивать страховой полис самостоятельно или отказываться от страхования, рискуя понести огромные убытки, отмечали в НСА.

В 2018 году в ряде регионов Сибири был введен режим ЧС из-за аномально холодной весны, не позволившей вовремя провести посевную кампанию. По данным НСА, ущерб, который получили регионы Сибири, оцениваемый по прямым затратам (то есть расходы на возделывание, а не стоимость утраченного урожая), превысил 100 млн рублей. Региональные власти объясняли низкую активность в сфере агрострахования тем, что аграрии сами не обращаются к ним за господдержкой в области растениеводства из-за отсутствия четких критериев оценки наступления страхового случая и низкой доходности сельхозпроизводителей.

Рост агрострахования в Сибири в этом году Корней Биждов связывает, в частности, с изменениями закона о господдержке, которые вступили в силу с 1 марта 2019 года. Закон, например, отменил 20% порог гибели урожая, тогда как ранее при утрате 19,5% урожая аграрий оставался ни с чем — страховая выплата не полагалась.

Кроме того, дифференцированы риски, подлежащие страхованию, и расширен их перечень. Стоимость страхования 1 га снизилась в среднем на 20% к аналогичному периоду прошлого года, а лимит ответственности страховщиков вырос до 24%.

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Главный фактор, который стимулирует аграриев к оформлению страховки, — прекращение практики выплат 100% ущерба для всех пострадавших от ЧС. Полную компенсацию теперь получат только застрахованные, а незастрахованные — только 50%. Сами аграрии осторожны в оценках перспектив агрострахования.

Влияние на рост агрострахования в Сибири оказывают, кроме новелл в законодательстве, и гибель урожая из-за природных катаклизмов, которые в этом году бушуют в Сибири. Так, в Алтайском крае несколько степных районов затронуты засухой.