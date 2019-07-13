О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

По стопам Вивальди: краевые власти профинансируют круглогодичный «видеоряд» для туристов

Новости
309
0

КГБУ «Туристский центр Алтайского края» намерено заказать серию из девяти рекламных видеороликов под названием «Времена года в Алтайском крае» за 1 млн рублей – такова начальная цена соответствующего тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Что, где, когда?

Турцентру нужны четыре фильма продолжительностью не более 15 минут, посвященные временам года. Они должны отражать туристические и рекреационные возможности региона относительно различных сезонов. На основе этих фильмов исполнитель должен будет создать столько же двухминутных роликов, содержащих наиболее яркие моменты из вышеуказанного материала – то есть, своеобразных трейлеров к данным видеофильмам. Еще один ролик, продолжительностью не более трех минут, должен будет раскрыть зрителю информацию о круглогодичном посещении Алтайского края.

Видеопродукция создается с целью популяризации Алтайского края как туристического региона. Все фильмы и ролики должны быть отсняты до 20 декабря текущего года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 августа, сами торги состоятся 26 августа. Проект финансируется из краевого бюджета.

Фильм об Алтайском крае покажут на выходных по федеральному каналу

Фильм об Алтайском крае покажут на выходных по федеральному каналу

Новости

Съемочной группе пришлось совершать длительные переезды по краю

1174

Техзадание

Видно, что разработчики постарались включить в него элементы, использование которых сделает материал зрелищным и привлекательным.

«Серия видеофильмов должна содержать динамичный видеоряд, содержащий видеоматериалы, отснятые силами исполнителя с элементами графики <...> Исполнитель должен использовать новейшие информационные и цифровые технологии и создавать оригинальные, зрелищно-выразительные формы видеоматериала при создании видеофильмов», – гласит текст документа.

В ТЗ указано, что минимальное разрешение исходного материала должно быть не ниже 1920х1080 пикселей (FullHD), он должен содержать полномасштабную видеосъемку, осуществленную двумя видеокамерами с земли и одной с воздуха, причем видеоматериалы аэросъемки должны осуществляться с гироскопической системой стабилизации изображения и съёмки TimeLapse. Потребуется музыкальное сопровождение, а также элементы анимации и трёхмерной графики на основе туристского бренда Алтайского края.

Барнаульский режиссер снимет сатирическую ленту о жизни инвалидов

Барнаульский режиссер снимет сатирическую ленту о жизни инвалидов

Новости

Постановка будет снята в ноябре 2019 года

590

Кроме того, к материалу должны применяться:

  • Современный видеомонтаж;
  • Прорисовка;
  • Создание режиссерской экспликации;
  • Кодировка звука, создание аудиозаставок и аудиоперебивок;
  • Применение «фильтров» и ретуши отснятых видеоматериалов;
  • Сведение и мастеринг звукового ряда;
  • Цветокоррекция.

Смущает лишь разрешение использовать в фильмах демонстрацию неподвижных изображений (слайд-шоу из фотографий). Данный пункт открывает широкий простор для "творчества". Впрочем, сценарии предварительно должны быть согласованы с заказчиком. Поэтому, если чиновники из турцентра действительно хотят получить качественный продукт, то слайд-шоу стоимостью в млн рублей можно будет избежать.

Сразу в нескольких городах и районах Алтайского края пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»

Сразу в нескольких городах и районах Алтайского края пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»

Новости

Барнаульцев приглашают на бесплатный показ российского кино

419

Автор: Максим Стрелковский