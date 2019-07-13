По стопам Вивальди: краевые власти профинансируют круглогодичный «видеоряд» для туристов

Новости 14.08.2019 7:10 309

КГБУ «Туристский центр Алтайского края» намерено заказать серию из девяти рекламных видеороликов под названием «Времена года в Алтайском крае» за 1 млн рублей – такова начальная цена соответствующего тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Что, где, когда?

Турцентру нужны четыре фильма продолжительностью не более 15 минут, посвященные временам года. Они должны отражать туристические и рекреационные возможности региона относительно различных сезонов. На основе этих фильмов исполнитель должен будет создать столько же двухминутных роликов, содержащих наиболее яркие моменты из вышеуказанного материала – то есть, своеобразных трейлеров к данным видеофильмам. Еще один ролик, продолжительностью не более трех минут, должен будет раскрыть зрителю информацию о круглогодичном посещении Алтайского края.

Видеопродукция создается с целью популяризации Алтайского края как туристического региона. Все фильмы и ролики должны быть отсняты до 20 декабря текущего года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 августа, сами торги состоятся 26 августа. Проект финансируется из краевого бюджета.

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Техзадание

Видно, что разработчики постарались включить в него элементы, использование которых сделает материал зрелищным и привлекательным.

«Серия видеофильмов должна содержать динамичный видеоряд, содержащий видеоматериалы, отснятые силами исполнителя с элементами графики <...> Исполнитель должен использовать новейшие информационные и цифровые технологии и создавать оригинальные, зрелищно-выразительные формы видеоматериала при создании видеофильмов», – гласит текст документа.

В ТЗ указано, что минимальное разрешение исходного материала должно быть не ниже 1920х1080 пикселей (FullHD), он должен содержать полномасштабную видеосъемку, осуществленную двумя видеокамерами с земли и одной с воздуха, причем видеоматериалы аэросъемки должны осуществляться с гироскопической системой стабилизации изображения и съёмки TimeLapse. Потребуется музыкальное сопровождение, а также элементы анимации и трёхмерной графики на основе туристского бренда Алтайского края.

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Кроме того, к материалу должны применяться:

Современный видеомонтаж;

Прорисовка;

Создание режиссерской экспликации;

Кодировка звука, создание аудиозаставок и аудиоперебивок;

Применение «фильтров» и ретуши отснятых видеоматериалов;

Сведение и мастеринг звукового ряда;

Цветокоррекция.

Смущает лишь разрешение использовать в фильмах демонстрацию неподвижных изображений (слайд-шоу из фотографий). Данный пункт открывает широкий простор для "творчества". Впрочем, сценарии предварительно должны быть согласованы с заказчиком. Поэтому, если чиновники из турцентра действительно хотят получить качественный продукт, то слайд-шоу стоимостью в млн рублей можно будет избежать.