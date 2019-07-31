Минтруд и Госдума поддержали идею четырехдневной рабочей недели

Новости 14.08.2019 8:45 213

В Министерстве труда РФ прокомментировали информацию о письме, которое было получено от Федерации независимых профсоюзов. В сообщении содержалось предложение подумать о введении четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщают РИА «Новости».

По данным профсоюзов, предлагается ввести «сжатую трудовую неделю», то есть увеличить трудовое время в течение дня, но оставить общее количество рабочих часов прежним.

«В результате работник получает дополнительный день отдыха, работая, например, четыре рабочих дня по десять часов вместо пяти рабочих дней по восемь часов», — уточняется в документе.

Инициативная группа считает, что ограничение рабочего времени поможет избежать переутомления, повысит эффективность труда, будет способствовать долголетию и профессиональной трудоспособности.

Специалисты подчеркивают важную деталь - об обязательном сохранении зарплаты при сокращении трудовых дней.

Минтруд не имеет ничего против этой идеи. В ведомстве подчеркнули, что Трудовым кодексом предусмотрен максимальный порог в 40 рабочих часов, а нижней границы нет. Впрочем, вопрос требует совместного обсуждения с профсоюзами и работодателями.

«Таким образом в рамках социального партнерства (коллективного договора) в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней», — пояснили в Минтруде.

Кроме того, депутаты Госдумы также выступили с поддержкой инициативы. К обсуждению законопроекта они готовы приступить уже в сентябре текущего года. Важным условием называют переход на сокращенную неделю с сохранением зарплат.

Напомним, что в июне председатель правительства России Дмитрий Медведев обсудил переход на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга.

Для примера он привел компанию в Новой Зеландии, которая начала оплачивать своим работникам три выходных в неделю. Это привело к улучшению показателей на 20%, а люди стали меньше переживать.