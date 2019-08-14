Известный блогер назвал сибирские города, в которых не хотел бы жить

Новости 14.08.2019 7:40 1048

Московский блогер-урбанист Илья Варламов составил личный рейтинг российских городов. Список он опубликовал в своем ЖЖ.

Всего в его список вошли 69 городов страны. Среди них – 40 городов, в которых Илья Варламов «не против пожить», и ещё 29 городов, в которых он «не хотел бы жить».

"Обновил свой личный рейтинг российских городов! Предыдущая версия выходила в конце 2017 года, с тех пор я объездил ещё около 20 наших городов, но некоторые в рейтинг не попали из-за своих скромных размеров или потому, что я не успел по ним толком погулять.А вообще, перестановок довольно много", - пишет у себя в ЖЖ Варламов.

При этом ряд сибирских городов, по мнению урбаниста, оказались в невыгодном положении. Например, Новосибирск на 49-м месте рейтинга.

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«Грязно, много самостроя и заборов, дикие водители», - охарактеризовал Новосибирск Варламов.

Также блогер высказался категорически против жизни в Омске (64-е место): «Прости, Омск, но в тебе всё очень плохо. Один из беднейших городов России, не вижу никаких перспектив для развития».

Из сибирских городов Илья Варламов не против пожить в Красноярске, в котором «отличный центр города, по которому приятно гулять», и «хорошие новые районы» (6-е место в рейтинге).

На первом месте рейтинга оказался Екатеринбург: «А всё потому, что екатеринбуржцы любят свой город и не дают его в обиду. Вкусно, красиво, душевно. Надеюсь, рано или поздно Екатеринбург вернёт себе прямые выборы мэра».

На второе место Варламов поместил Казань, отметив, что там «лучшие общественные пространства в России» и «приятные новые заведения». Третье место у Севастополя: «Невероятно красивый город. Ещё бы порядок там навести – и был бы лучшим городом в России».

А вот самыми "неуютными" городами в России, по мнению Варламова, являются Йошкар-Ола, Чита и Адлер.