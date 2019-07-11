На модернизацию коммунальной инфраструктуры Алтайского края выделено 11,7 млрд рублей

Новости 13.08.2019 19:00 176

В Алтайском крае утвердили госпрограмму «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами». Соответствующий документ подписал губернатор Виктор Томенко.

«Его целью является решение задач, направленных на обеспечение устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства края, повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации», - говорится в сообщении регионального Минстроя.

Как и прежде в госпрограмму включены три подпрограммы: «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод», «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения», «Газификация Алтайского края». Срок исполнения программы продлен до 2024 года. Также изменились объемы финансирования. Общая стоимость мероприятий составит 11,7 млрд рублей, из которых 1,5 млрд – средства федерального бюджета, 7,6 млрд – краевого и 304,2 млн – местных бюджетов.

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В рамках подпрограммы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» предполагается построить два водозабора в Тальменском и Егорьевском районах, насосную станцию в пригороде Барнаула и реконструировать 11 имеющихся артезианских водозаборов. Эти меры позволят увеличить численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 95,4% (сегодня 92,4%), а также сократить количество аварий на системах водоснабжения и водоотведения до 82,6%.

Отметим, при реализации подпрограммы «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения» запланировано модернизировать и капитально отремонтировать котельные и тепловые сети. За период действия программы планируется смонтировать 45 модульных котельных, установить более трехсот отопительных котлов и проложить более 200 км новых тепловых сетей.

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В Минстрое добавили, что ожидаемым результатом реализации подпрограммы «Газификация Алтайского края» является увеличение объема потребления природного газа к 2024 году до 825 млн куб. м в год (по итогам 2018 года объем потреблённого газа составил 765 млн куб. м в год). Для этих целей планируется ежегодно вводить не менее 110 км внутрипоселковых сетей и газифицировать порядка 3,5 тысяч квартир и домов.