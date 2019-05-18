Мертвые души: в Кемеровской области покойников возят в морг на электричках

Новости 13.08.2019 18:25 333

Жители посёлка Сураново Тайгинского района Кемеровской области пользуются электричками для транспортировки покойников в морг. Об этом сообщают «Вести-Кузбасс».

Дело в том, что соединяющая поселок с Анжеро-Судженском грунтовка редко проходима для автотранспорта – зимой она заметена снегом, а летом размыта дождями. В такие моменты транспортировка тел возможна лишь по железной дороге.

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Власти выделяют специальное транспортное средство, представляющее собой отдельный самоходный вагон – мотрису. Однако прибывает она лишь спустя сутки после вызова, поэтому иногда жители Сураново выбирают более простой путь – электричку.

В поселке проживает около двухсот человек, большая их часть – пенсионеры. На многократные просьбы жителей Сураново о строительстве асфальтированной дороги, в администрации отвечали, что проблема будет решена в рамках строительства трассы Тайга – Томск.