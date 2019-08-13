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«Лексус» опрокинулся на крышу в результате ДТП в Барнауле

Новости
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В Барнауле произошло ДТП с участием маршрутного такси и автомобиля «Лексус». По предварительным данным, ДТП произошло 13 августа на улице Балтийской в районе дома № 83.

Мужчина-водитель 1972 года рождения, управляя автобусом ГАЗ A65R32, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «Лексус 460», под управлением водителя мужчины, 1974 года рождения, после чего автомобиль «Лексус 460» допустил опрокидывание.

ДТП с пострадавшими произошло на федеральной трассе под Барнаулом

ДТП с пострадавшими произошло на федеральной трассе под Барнаулом

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«Тойота» улетела в кювет

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На место аварии оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП полиция проводит проверку, выясняя обстоятельства.

Установлено, что в результате аварии три пассажира ГАЗ получили телесные повреждения, они доставлены в больницу.

Автор: Политсиб.ру