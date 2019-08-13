«Лексус» опрокинулся на крышу в результате ДТП в Барнауле

В Барнауле произошло ДТП с участием маршрутного такси и автомобиля «Лексус». По предварительным данным, ДТП произошло 13 августа на улице Балтийской в районе дома № 83.
Мужчина-водитель 1972 года рождения, управляя автобусом ГАЗ A65R32, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «Лексус 460», под управлением водителя мужчины, 1974 года рождения, после чего автомобиль «Лексус 460» допустил опрокидывание.
«Тойота» улетела в кювет
На место аварии оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП полиция проводит проверку, выясняя обстоятельства.
Установлено, что в результате аварии три пассажира ГАЗ получили телесные повреждения, они доставлены в больницу.