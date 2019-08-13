В АГМУ подведены итоги приема на бюджетную форму обучения

Новости 13.08.2019 17:30 20

В приемной комиссии Алтайского медуниверситета подведены итоги зачисления на бюджет по свободному конкурсу. В этом году количество бюджетных мест, выделенных вузу, осталось на уровне прошлого года и составило 480. Треть из них (151 место) – по свободному конкурсу. Наибольшее количество бюджетных мест – на лечебном факультете (91), 30 – на педиатрическом факультете, 14 – на фармацевтическом, 9 – на стоматологическом, 7 на медико-профилактическом. 36 человек поступило в рамках особой квоты (военнослужащие, дети-сироты и др.).

Как отмечают в приемной комиссии вуза, по сравнению с прошлым годом значительно вырос конкурс среди абитуриентов, претендующих на бюджетные места. Абсолютными лидерами конкурса на бюджет стали направления «Медико-профилактическое дело» и «Стоматология». Свободный конкурс на медико-профилактический факультет составил 48 человек на одном место (в 2018 году 34 человека на место), на одно бюджетное место на стоматологическом факультете претендовали 44 человека. Замыкает тройку лидеров педиатрический факультет с конкурсом 30 человек на место.

Более 100 студентов, зачисленных на бюджет, это выпускники школ Алтайского края с высоким минимальным проходным баллом 235 баллов и выше. Еще 33 студента приедут учиться в АГМУ из 13 регионов страны (Челябинская, Иркутская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Ставропольский край и др.), 17 человек – из стран ближнего зарубежья, большинство из них планирует после окончания остаться работать в Алтайском крае, тем самым будет решаться вопрос по снижению кадрового дефицита в медицинских организациях нашего региона.

97 студентов зачислены на бюджетную форму обучения с результатами 240 баллов и выше, из них 74 – из Алтайского края. В числе зачисленных на бюджет – семь стобалльников. Такого в Алтайском медицинском университете не было никогда. Практически все зачисленные на бюджетную форму обучения студенты имеют индивидуальные достижения, позволившие получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении. Это школьники и выпускники медицинских колледжей, окончившие учебные заведения с отличием, победители статусных олимпиад, волонтеры и др.

Самый высокий минимальный проходной балл – 252 зафиксирован на стоматологическом факультете АГМУ. Именно с таким результатом на бюджет зачислена выпускница Алтайского краевого педагогического лицея Софья Рем: «Очень переживала, до последнего меня не покидало чувство того, что не поступлю, даже имея хорошие баллы. Хотела поступить именно в АГМУ, меня привлекает то, что там много практики и по окончании вуза большая вероятность найти работу. Я очень довольна тем, что поступила, ведь я к этому шла очень долго (с 7 класса мечтала стать врачом). Увидев себя в списках, первой моей эмоций были слезы – слезы радости, счастья». Отметим, Софья получила в подарок от ректора вуза Игоря Салдан белых халат и именной фонендоскоп на первой встрече с талантливыми абитуриентами из Алтайского края, набравшими 240 баллов и выше. Напомним, в течение первого года обучения такие студенты будут получать материальную поддержку от вуза.

В 2019 году отмечается самый высокий минимальный проходной балл за последние три года по трем основным направлениям подготовки: на лечебном факультете он составил 235 баллов (2017 г. – 223), на педиатрическом факультете – 228 баллов (2017 г. – 225), на стоматологическом – 252 (2017 г. – 244). Абитуриенты с результатами ЕГЭ ниже минимального проходного балла, будут зачислены на коммерческую форму обучения.

Максимальный балл – 299 – у Ксении Шефер, зачисленной на первый курс лечебного факультета. На два балла меньше (297 баллов ЕГЭ) набрала Анастасия Ширяева, поступившая на бюджет на стоматологический факультет.

Общий средний балл ЕГЭ вырос по сравнению с прошлым годом и составил 81,92 (в 2018 году – 80,33).

Как показал опрос абитуриентов, проведенный в социальных сетях университета и непосредственно в приемной комиссии, при выборе медицинского университета они ориентировались на позиции вуза в авторитетных рейтингах, на достижения студентов и преподавателей АГМУ, богатую историю и славные традиции, научные школы. Помимо этого, абитуриенты АГМУ в числе преимуществ вуза называли созданные условия для всестороннего развития студентов – в университете действуют более 30 спортивных секций, около 10 творческих кружков хореографической, вокальной, театральной направленности. Вуз оплачивает поездки студентов, участвующих в значимых олимпиадах, конкурсах, состязаниях. Активисты, проявляющие себя в учебе, волонтерской деятельности, творчестве и спорте получают повышенную стипендию.

Многие абитуриенты отмечали, что уверенно выбрали будущую профессию, потому что видят, какое внимание уделяется сфере здравоохранения Президентом и Правительством страны, в целом повышается престиж профессии и уровень заработной платы медиков. Большинство опрошенных называло тесную совместную работу вуза и министерства здравоохранения региона и личное участие министра здравоохранения в судьбе выпускников. Молодые специалисты-медики обеспечиваются жильем, получают подъемные и социальные льготы. В Алтайском крае создаются условия для работы врачей, развивается материально-техническая база больниц и поликлиник как в крупных городах, так и в сельских населенных пунктах. В ближайшие годы развитие системы здравоохранения Алтайского края продолжится, и все выпускники АГМУ будут обеспечены работой после окончания университета.