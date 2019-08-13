Интересы края пострадают: руководство «политеха» – о том, почему «забирает» дорожку у Шубенкова

Новости 13.08.2019 17:00 93

В Барнауле из-за реконструкции манежа АлтГТУ оказались под ударом зимние тренировки легкоатлетов Алтайского края. Власти университета приняли решение перепрофилировать манеж под игровые виды спорта и заменить легкоатлетическое покрытие на паркет.

Начальник управления инвестиционного развития и имущественных отношений Федор Траутвейн отметил, что, прежде всего, речь идет о капитальном ремонте манежа АлтГТУ.

«Это целый комплекс работ, который связан с наружными и внутренними отделочными работами, а также доступом лиц с ограниченными возможностями. В том числе будут заменены элементы покрытия, которые сегодня не пригодны. О переоборудовании под какой-то конкретный вид спорта речи нет», - утверждает Траутвейн.

Учредителем проекта является Министерство науки и образования. На данный объект в целом выделено 21,8 млн рублей из федерального бюджета.

По его словам Траутвейна, в настоящее время проводятся конкурсные процедуры, по завершению которых будет избран подрядчик, который выполнит работы до 1 февраля 2020 года. Завершение приема заявок и проведение аукциона состоится 14 августа.

«Мы видим несколько элементов, которые связаны с легкоатлетическими составляющими, прямая 110-метровая беговая дорожка с резиновым покрытием сохранится. Вместо основного поля будет паркетное покрытие, в том числе путем нанесения разметки будут установлены три беговые дорожки. Кроме того, будет 200-метровый беговой круг, но с паркетным покрытием», - обозначил Траутвейн.

Он подчеркнул, что объект предназначен для образовательных потребностей вуза, а не для легкоатлетов. По его мнению, после реставрации манежа здесь могут проводиться городские, краевые или всероссийские соревнования.

«Основная направляющая для легкоатлетического вида спорта сохранится. Я согласен, что интересы Алтайского края в какой-то мере пострадают, но не забывайте, что мы образовательное учреждение, в основном думаем о нашей аудитории. Прежде всего, нам необходимо реализовывать программу, которые должны выполнять наши 7,5 тысяч студентов. Во время ремонта учащиеся будут заниматься на других спортивных площадках, которые у нас есть: лыжная база, спортзал корпуса Д, плавательный бассейн», - подчеркнул начальник управления инвестиционного развития и имущественных отношений.

«Да, мы действительно остановились на массовых видах спорта. Конкурсная процедура запущена, по определению подрядчика работы должны быть выполнены в строгом соответствии с проектом. Последний раз ремонт проводился в 2014 году, была проведена замена покрытия беговой дорожки», - отметил Траутвейн.

Сергей Шубенков рассказал, почему не тренируется в манеже АлтГТУ Новости 25.02.2019 9:50 Сергей Шубенков отметил, что покрытие беговых дорожек в манеже АлтГТУ поменяли чуть больше двух лет назад, но они уже частично стерлись 718

Руководитель отделения культуры и спорта АлтГТУ Александр Поляков добавил, что в спортивном манеже было трудно совместить легкую атлетику с другими видами спорта.