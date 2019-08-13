Алтайский предприниматель пожаловался на заниженные расценки по вывозу мусора

Новости 13.08.2019 16:35 42

Подрядчик регоператора по обращению с ТКО на личном приёме рассказал секретарю реготделения "Единой России" председателю АКЗС Александру Романенко, что после реформы компания стала работать в убыток. Информация приводится на партийном сайте.

Директор ООО «Коммунальное хозяйство» Владимир Брайко, сообщил, что его компания занимается вывозом мусора в Новоалтайске и Первомайском районе и захоронением его на полигоне. С начала 2019 года предприниматель стал подрядчиком регоператора ТКО по Барнаульской зоне.

Как рассказал Владимир Брайко, ООО «Коммунальное хозяйство» за половину 2019 года получило убыток в 7 млн рублей, при том, что раньше работало с прибылью. По его словам, это случилось из-за заниженной платы за вывоз мусора со стороны регоператора.

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"По договору, который мы заключили с регоператором по Барнаульской зоне, в одном кубическом метре мусора 200 килограммов. Но когда мы в январе начали работать, анализ показал, что в одном кубе мусора 90 килограммов. И регоператор, соответственно, платит за 90. Когда это выяснилось, регоператор пересмотрел условия договора с некоторыми подрядчиками, а с нами — нет", - рассказал Владимир Брайко.

При этом предприниматель уточнил: речь идёт не о повышении тарифов для населения. Он просит, чтобы регоператор повысил цену для подрядчика. Тем более, что для некоторых других контрагентов стоимость уже пересматривали. Александр Романенко в ответ пообещал разобраться в проблеме и направить письмо руководителю регоператора по Барнаульской зоне.

"Реформа системы ТКО действительно сопряжена с большим количеством проблем, которые вскрываются по ходу, — сказал Романенко. — Но они решаются. Так, краевой бюджет выделит муниципалитетам 80 млн рублей, чтобы в территориях могли обустроить контейнерные площадки. В вашей проблеме тоже попробуем разобраться. Я направлю письмо руководителю регоператора, поговорю с ним".

По словам Александра Романенко, вопрос попытаются решить в рабочем порядке без обращения подрядчика в суд.