В Горно-Алтайск отменены авиарейсы из Новосибирска и Красноярска

Новости 13.08.2019 15:40 122

Авиакомпания «Сила» отменила ежедневный рейс, связывающий Новосибирск и Красноярск с Горно-Алтайском в связи с неисправностью воздушного судна. Об этом сообщается на сайте компании.

В сообщении указано, что рейсы отменены до 31 августа, однако похожая история уже имела место в 2017 году, и возобновление рейсов тогда затянулось почти на два года. Напомним, в ноябре 2017 года авиакомпания прервала сообщение Томска с Барнаулом, пообещав, что оно будет восстановлено в декабре, однако в действительности это произошло только в июне текущего года.

Барнаул вернул авиасообщение с Томском Новости 15.06.2019 16:16 Время в пути — 1 час 40 минут 347

Авиакомпания «Сила» выполняла полеты из Новосибирска в Горно-Алтайск на самолетах Ан-28 с августа 2018 года. Сначала рейсы летали с частотой пять раз в неделю, однако в начале года частота увеличилась до семи раз. Вероятно, это было связано со снижением стоимости перелета с четырех до трех тысяч рублей.