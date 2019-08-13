«Родная» и «Казачья»: какие партии собрались участвовать в сентябрьских выборах на Алтае

Новости 13.08.2019 16:05 88

В Алтайском крае из 794 кандидатов, выдвинутых в те или иные органы представительной власти, 775 человек допущены к выборам, которые пройдут в Единый день голосования, 8 сентября. Об этом сообщила председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

Председатель крайизбиркома рассказала о претензиях недопущенных до выборов кандидатов Новости 13.08.2019 14:50 Ирина Акимова прокомментировала жалобы выдвиженцев, подписи которых забраковали 183

Помимо парламентской четверки и партии «Яблоко», изначально о своем участии заявили представители «Партии Роста», «Коммунисты России», «Родная партия», «Казачья партия» и «Партия малого бизнеса России».

Акимова отметила активность кандидатов в плане самовыдвижения, особенно на выборах в органы местного самоуправления.

«Однако большинство кандидатов выдвигаются от партий. Таких из общего числа кандидатов 80%, остальные 20% (159 человек) идут самовыдвиженцами. Таким образом, каждый пятый кандидат у нас самовыдвиженец», - рассказала председатель КИК.

Несмотря на развитый институт самовыдвижения, большинство баллотирующихся самостоятельно все-таки состоят в различных партиях. Большинство самовыдвиженцев или 38% - это члены партии «Единая Россия», на втором месте самовыдвиженцы из ЛДПР (21,5%), на третьем месте «Справедливая Россия» (11%) и 8,5% состоят в КПРФ.

Не совсем понятно, зачем кандидаты усложняют себе избирательную кампанию, затрачивая временной и финансовый ресурс на сбор необходимых подписей.

Так, телеграм-канал «Алтайские крайности» обратил внимание на избирательный плакат кандидата в депутаты Барнаульской гордумы от «Единой России» Ивана Нифонтова. В глаза многим бросилось отсутствие логотипа партии, от которой он баллотируется. Неужели представители реготделения "партии власти" считают, что присутствие надписи «ЕР» на фоне выдвиженца способно "уронить" его рейтинг?