«Родная» и «Казачья»: какие партии собрались участвовать в сентябрьских выборах на Алтае

В Алтайском крае из 794 кандидатов, выдвинутых в те или иные органы представительной власти, 775 человек допущены к выборам, которые пройдут в Единый день голосования, 8 сентября. Об этом сообщила председатель крайизбиркома Ирина Акимова.
Ирина Акимова прокомментировала жалобы выдвиженцев, подписи которых забраковали
Помимо парламентской четверки и партии «Яблоко», изначально о своем участии заявили представители «Партии Роста», «Коммунисты России», «Родная партия», «Казачья партия» и «Партия малого бизнеса России».
Акимова отметила активность кандидатов в плане самовыдвижения, особенно на выборах в органы местного самоуправления.
«Однако большинство кандидатов выдвигаются от партий. Таких из общего числа кандидатов 80%, остальные 20% (159 человек) идут самовыдвиженцами. Таким образом, каждый пятый кандидат у нас самовыдвиженец», - рассказала председатель КИК.
Несмотря на развитый институт самовыдвижения, большинство баллотирующихся самостоятельно все-таки состоят в различных партиях. Большинство самовыдвиженцев или 38% - это члены партии «Единая Россия», на втором месте самовыдвиженцы из ЛДПР (21,5%), на третьем месте «Справедливая Россия» (11%) и 8,5% состоят в КПРФ.
Не совсем понятно, зачем кандидаты усложняют себе избирательную кампанию, затрачивая временной и финансовый ресурс на сбор необходимых подписей.
Так, телеграм-канал «Алтайские крайности» обратил внимание на избирательный плакат кандидата в депутаты Барнаульской гордумы от «Единой России» Ивана Нифонтова. В глаза многим бросилось отсутствие логотипа партии, от которой он баллотируется. Неужели представители реготделения "партии власти" считают, что присутствие надписи «ЕР» на фоне выдвиженца способно "уронить" его рейтинг?
На вакантное место претендуют Петр Кайдаш, Иван Нифонтов, Антон Арцибашев, Степан Лютов и Андрей Ткаченко