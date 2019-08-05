Председатель крайизбиркома рассказала о претензиях недопущенных до выборов кандидатов

Новости 13.08.2019 14:50 186

Жалобы от двух партий были поданы на решение не допустить кандидатов на довыборы в Барнаульскую гордуму. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова.

Речь идет о «Партии Роста» и «Партии малого бизнеса России» (ПМБР). От первой баллотировался в гордуму по второму избирательному округу экс-кандидат в губернаторы Андрей Крылов. С жалобой на действия горизбиркома он уже обратился в суд.

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Вторую жалобу непосредственно в Избирательную комиссию Алтайского края принес председатель «ПМБР» Сергей Калиниченко. По словам Акимовой, жалобу он подал от имени экс-кандидата в БГД Евгения Горлова.

«В нашей практике такое впервые. По закону заявление должен подать сам кандидат, а не представитель партии. Несмотря на это, мы все-таки связались с Горловым и он нам объяснил, что решение комиссии обжаловать не намерен. Более того, он не планирует больше ни в каком формате продолжать избирательную кампанию и заявляет о прекращении представительства от его имени...», - рассказала Акимова.

По ее словам, в этих поступках комиссия увидела несогласованность действий кандидата с его избирательным объединением. Позднее Евгений Горлов подтвердил свои слова в письменном заявлении.

Что касается Андрея Крылова, то у него 48,5% подписей от общего числа были признаны недостоверными. На сегодняшний день крайизбирком располагает извещением о факте обращения Крылова в суд.

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Как объяснила Ирина Акимова, нарушения в подписных листах были зафиксированы у большого числа кандидатов от непарламентских партий и самовыдвиженцев. Самым частым недочетом, по ее словам, было наличие подписей избирателей, которые не закреплены за округом, от которого выдвигается кандидат. Кроме того, иногда речь шла даже о формате оформления подписных листов. Однако даже в случаях, когда комиссия шла навстречу кандидатам, подлинность большого процента подписей не подтверждалась.

Андрей Крылов рассказал «Политсибру», что на этапе подачи уведомления об участии в предвыборной кампании, комиссия потребовала у него строго соблюдать формат при оформлении документов.

«Это была масса препонов и абсурдных требований в стиле: писать в документе не «гор. Барнаул» , а «г. Барнаул»; указывать месяц не прописью , а цифрой и прочее. Соблюсти все условия этого «спектакля-диктанта» естественно ни кто не сможет, кроме представителей «Единой России». Видимо, им для этого выдаётся «специальная шпаргалка». Примерно то же самое произошло и на этапе приема подписных листов в мою поддержку. Кстати, большинство из которых были собраны при моем непосредственном участии на встречах с избирателями. И от всех подписантов мы имеем телефонный номер, по которому можно убедиться в легитимности поставленной подписи», - сказал Крылов.

Он также добавил, что при минимальном количестве подписей в 120 штук, они сдали 132, что было максимумом. Кроме того, на встречах с жителями округа было собрано более 200 подписей.

«Представители барнаульского городского избиркома, возомнившие из себя «учителей каллиграфии» с завидной дотошностью несколько дней выискивали подвохи и насчитали необходимое с избытком количество недостоверностей, не позволившее мне участвовать в выборах. Например, в названии региона "Алтайский край" в букве "й" имеется не заверенное исправление. Именно по таким и похожим причинам была забракована половина наших подписей», - заявил Крылов.

Сейчас он намерен судиться с городской избирательной комиссией.

Напомним, на данный момент на довыборы в БГД зарегистрировано пять кандидатов. Это Петр Кайдаш (ЛДПР), Иван Нифонтов («Единая Россия»), Антон Арцибашев (КПРФ), Степан Лютов («Справедливая Россия») и Андрей Ткаченко ("Яблоко"). Все они были освобождены от сбора подписей.

Довыборы в городскую думу по округу №2 состоятся в Единый день голосования, 8 сентября.