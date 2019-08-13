Алтайские эсеры бьют тревогу из-за судьбы заринской спортплощадки

Новости 13.08.2019 14:25 63

В июле текущего года определен подрядчик для выполнения капремонта стадиона "Юность" в Заринске. В смету заложено более 47 млн рублей. Однако при реконструкции объекта будет демонтирована спортивная площадка, которой массово пользуются горожане, сказано на сайте реготделения «Справедливой России» в Алтайском крае.

Возрождение массового спорта в Заринске начиналось еще в 2011 году – со строительства спортивной площадки в рамках партийного проекта. Его инициатором был депутат Госдумы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев. По всему Алтайскому краю за это время возведено 55 таких площадок.

Александр Терентьев обратился с официальным запросом к главе Заринска Ивану Терешкину. В нем он, в частности, выражает мнение, что, несмотря на то, что уже определен подрядчик, реальная возможность муниципального образования на обеспечение проекта в размере 7,5 млн рублей представляется маловероятной. При этом в настоящий момент планируется провести демонтажные работы земляного покрова поля, в том числе и ликвидировать спортивную площадку.

«Учитывая наличие сомнений горожан в целесообразности дорогостоящего ремонта в условиях дефицитного бюджета, прошу принять меры по внесению изменений в проектную документацию по закупке МАУ Заринска, направленные на сохранение спортивной площадки, вписав данный объект в пространство ремонтируемого стадиона», - прокомментировал депутат Госдумы.

Одним из первых тревогу по поводу судьбы спортплощадки забил Константин Шефер, руководитель местного отделения эсеров в Заринске. Он сфотографировал странные повреждения на площадке, которая в целом еще вполне пригодна для проведения тренировок и соревнований различного уровня по разным видам спорта. Дыры, утверждает он, появились сразу после того, как стало известно, что "Юности" предстоит капитальный ремонт.

Между тем справороссы утверждают, что на новом стадионе место для существующей спортплощадки не найдется, и она будет демонтирована.