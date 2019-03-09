Барнаульская гордума покупает систему конференцсвязи и шторы за 12,5 млн

Новости 13.08.2019 13:30 101

В конце минувшей недели в Барнауле начался прием заявок от желающих поучаствовать в аукционе на поставку городской думе системы видеоконференцсвязи стоимостью 12,5 млн рублей.

Финансирует закупку городской бюджет, заказчик – служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города. Сроки достаточно сжатые – торги состоятся уже через две недели, поставить оборудование следует максимум до 20 января, однако явных признаков того, что закупка создана под конкретную фирму, не имеется. «Политсибру» проанализировал аналогичные поставки по Алтайскому краю – выяснилось, что во всех случаях торги выигрывали разные фирмы. Их аффилированность между собой изданием не проверялась.

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Обращает на себя внимание тот факт, что характеристики комплектующих довольно посредственны. При этом, цена системы весьма высока. Все найденные на сайте госзакупок тендеры Сибирского федерального округа на поставку систем видеоконференцсвязи значительно дешевле, да и по РФ нашлось всего две подобных системы, превышающих по стоимости барнаульскую.

Возможно, высокая стоимость обусловлена тем, что программное обеспечение должно быть отечественным – цены на него высоки. А может быть, дело в наличии радиоуправляемых рулонных штор 2 на 3 м с электроприводом, которые входят в комплект закупки.