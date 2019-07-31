Кто из сибирских мэров стал самым популярным в соцсетях?

Новости 13.08.2019 13:10 108

Эксперты московского агентства Digital Guru проанализировали аккаунты глав российских городов в социальных сетях, пишет «Континент Сибирь».

Исследование проходило в мае текущего года и охватывало руководителей 50 российских городов. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Digital Guru.

Известно, в Топ-20 по количеству постов в соцсетях, включая аккаунты в Facebook, "ВКонтакте" и Instagram, возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. Как отмечают авторы исследования, популярность мэра столицы обусловлена его частыми высказываниями в Сети. В частности за рассматриваемый период зафиксировано 193 записи за авторством Собянина.

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Кстати, в список вошли несколько градоначальников из Сибири: на пятом месте мэр Иркутска Дмитрий Бердников (103 поста), на шестом глава Новокузнецка Сергей Кузнецов (100 постов), на девятом – мэр Новосибирска Анатолий Локоть (57 постов). Также в первой «двадцатке» главы Кемерова и Красноярска.

Глава Новосибирска Анатолий Локоть также вошел в первую «десятку» мэров, чьи посты вызывают самую оживленную реакцию пользователей Facebook, при этом не только позитивную, но и негативную. Индекс позитивной реакции на публикации новосибирского градоначальника составил 4,24, а индекс негативной реакции – 0,9.

Что касается Instagram, единственным сибирским мэром-«инстаграмщиком», попавшим в топ-10, оказалась глава Омска Оксана Фадина.

Отметим, глава Барнаула Сергей Дугин не зарегистрирован ни в одной соцсети.