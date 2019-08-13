ВТБ стал расчетным банком для приема карт «Мир» в Турции

Новости 13.08.2019 14:05 55

ВТБ выступил в качестве расчётного банка для проведения операций по картам российской платежной системы «Мир» в Турции. Теперь их владельцы при посещении Турецкой Республики смогут проводить безналичную оплату, узнавать свой баланс, получать денежные средства в банкоматах в национальной валюте – лирах.

Проводить различные операции и принимать карты «Мир» в своих устройствах начали «Зираат Банк», одна из крупнейших финансовых организаций-эквайреров Турции, а также «Ишбанк». Благодаря партнерству с ними сеть приема российских платежных карт расширилась на 7,2 тысячи банкоматов и почти 500 тысяч торгово-сервисных предприятий. Конвертация из местной валюты в рубли осуществляется по курсу, установленному платежной системой «Мир» совместно с банком ВТБ.

«В рамках стратегии банка мы ориентируемся на потребности клиентов. Именно поэтому совместно с НСПК мы нацелены на расширение географии присутствия «Мира». Теперь у владельцев этих карт появилась возможность совершать транзакции в Турции, что особенно актуально в период отпусков. Благодаря прямой конвертации валют и курсу, применяемому нашим банком, расчеты по картам будут более выгодными. Уверена, наши клиенты, пребывающие на территорию этой страны, будут активно пользоваться данной услугой», – прокомментировала Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

В России участниками платежной системы «Мир» являются более 300 банков. ВТБ начал выпуск национальных карт в четвертом квартале 2016 года. С момента старта эмитировано более 11 млн штук. Их владельцам доступен широкий функционал платежных услуг и сервисов: снятие наличных во всей банкоматной сети ВТБ (более 15,5 тысячи устройств) без комиссии, пополнение, оплата товаров и услуг (ЖКХ, телефония, транспорт и т.д.), проведение операций в интернете. Кроме того, клиенты могут использовать карту для получения зарплат, пенсий и других социальных выплат.