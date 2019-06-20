Алтайохранкультура ищет тех, кто готов сохранить исторические памятники за 22,5 млн

Новости 13.08.2019 12:15 155

Сегодня стартовал прием заявок на два тендера по разработке проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, а также выполнению государственной историко-культурной экспертизы. Общая начальная цена торгов составляет 22 млн рублей.

Аукцион на 10 млн рублей касается исключительно культурно-исторических объектов Бийска в количестве 56, тогда как тендер на 12 млн включает в себя памятники Барнаула и нескольких районов края: Заринского, Локтевского, Шелаболихинского, Курьинского, Михайловского и Рубцовского. В Курьинском районе расположен дом управляющего шлифовальной фабрикой, во всех остальных – памятники воинам Великой Отечественной войны. В Барнауле будут определены охранные зоны 91 объекта. Всего планируется разграничить охранные зоны 172 культурно-исторических памятников.

22 млн рублей направят на сохранение исторических памятников в Барнауле и Бийске Новости 20.06.2019 7:50 Речь идёт о 590 объектах культурного наследия 583

Данные работы проводятся для последующего планирования застройки и урегулирования градостроительной деятельности. В июне источник в Алтайохранкультуре сообщал «Политсибру», что в рамках государственной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 годы на определение охранных зон памятников будет выделено 22 млн рублей. Правда, в тот раз речь шла только об объектах Бийска и Барнаула в количестве 590.

С целью уточнения информации «Политсибру» связался с начальницей отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Алтайохранкультуры Еленой Кабановой.

«Бийск и Барнаул выбраны, во-первых, как места наибольшего сосредоточения памятников культурно-исторического наследия (всего в крае их насчитывается 4,5 тысячи), а во-вторых, это города, динамично развивающиеся в плане строительства, поэтому здесь наиболее актуальны вопросы границ территорий и охранных зон, поскольку наличие культурно-исторических памятников влияет на правила застройки близлежащих территорий», – пояснила чиновница.

Работы будут разделены на два этапа. До 29 ноября должны быть разработаны предварительные проекты границ территорий памятников и зон их охраны, а также обоснование этих проектов, которые (на втором этапе) должны пройти экспертизу до 20 декабря. Предварительные работы должны включать исходно-разрешительную документацию, фотофиксацию объектов культурного наследия, архивные и библиографические исследования.

Заявки принимаются до 4 сентября, рассмотрение первых их частей состоится на следующий день, вторых – 12 сентября. Особое внимание будет уделено квалификации сотрудников фирм, претендующих на заключение контракта.